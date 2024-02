Nečasova show. Útočník nastřílel hattrick během jedné třetiny, gólman mu mohl děkovat

Martin Nečas třemi góly během úvodních 17 minut řídil výhru Caroliny nad Coloradem 5:2. Český útočník vstřelil první hattrick v NHL a vylepšil svou sezonní bilanci na 16 branek a 18 nahrávek.

Nečas na svůj premiérový třígólový zápas čekal 330 duelů. "Byla to docela dlouhá doba, ale doufal jsem, že se mi to jednou povede. Jsem rád, že jsme skvělý start zápasu přetavili ve výhru. Je skvělé dát hattrick a radovat se ze dvou bodů do tabulky," líčil český útočník.

Nečas otevřel skóre zápasu po necelých dvou minutách. Ve vlastním obranném pásmu převzal puk, se kterým přes trojici bránících hráčů Avalanche dojel až do útočné třetiny a střelou zápěstím nachytal Alexandra Georgijeva. Druhý gól dal pětadvacetiletý forvard o pět minut později při signalizované výhodě, kdy mu k ráně z prostoru mezi kruhy nabil obránce Brent Burns.

První hattrick v kariéře Nečas uzavřel v čase 16:51. Na hranici brankoviště mu posunul puk Teuvo Teräväinen a český útočník z jednoduché pozice před poloodkrytou brankou zvýšil na 3:0. "Teuvo mi to udělal snadné. Našel mě v ideální pozici," líčil pětadvacetiletý střelec po nejrychlejším českém hattricku v NHL.

Svému střelci mohla být Carolina vděčná, protože Colorado ještě v první třetině málem srovnalo. I kvůli stupidní chybě gólmana Pjotra Kočetkova, který těsně před sirénou pustil nahození od červené čáry. Po divoké první třetině se už hokejisté Avalanche neprosadili.

Nečas, který v úvodu ledna zmeškal pět zápasů kvůli zranění v horní části těla, od svého návratu na led nasbíral osm bodů za sedm branek a jenu asistenci. S 34 body se bývalý hráč brněnské Komety dělí o třetí místo v týmové produktivitě. Mezi krajany je rovněž třetí.

"Je to talentovaný hokejista. V úvodu sezony se mu bodově příliš nedařilo, ale bylo jasné, že je jen otázka času, kdy to přijde. Když má hráč takovou kvalitu jako Martin, musí přijít zápasy, v nichž mu to tam napadá," chválil českého útočníka trenér Hurricanes Rod Brind’Amour.

Ve čtvrtečním programu se dvěma body blýskli také David Pastrňák s Pavlem Zachou, jejichž Boston vyhrál 4:0 nad Vancouverem.

Boston v souboji dvou nejlepších týmů ligy nedovolil Vancouveru ani jeden gól a vyhrál jednoznačně 4:0. Na výhře měli zásadní podíl Zacha s Pastrňákem, kteří se v úvodu druhé třetiny postarali o třetí a čtvrtou branku Bruins.

V čase 20:34 se po souhře české dvojice prosadil Morgan Geekie, jenž byl posledním hráčem Bostonu, který se v nepřehledné situaci před brankou dotkl puku. Jen o 15 vteřin později to bylo 4:0. Pastrňák posunul puk k Jamesi van Riemsdykovi, ten našel Zachu a šestadvacetiletý rodák z Brna svým 12. gólem v ročníku zvýšil už na rozdíl čtyř branek.

Bruins vyhráli osmý z posledních deseti duelů a bodově se dotáhli na Canucks. V čele konferencí mají oba týmy shodně 73 bodů a disponují pětibodovým náskokem na nejbližší pronásledovatele.

NHL:

Boston - Vancouver 4:0 (2:0, 2:0, 0:0)

Branky: 1. Marchand, 16. Heinen, 21. Geekie (Pastrňák, Zacha), 21. Zacha (Pastrňák). Střely na branku: 25:17. Diváci: 17.850. Hvězdy zápasu: 1. Ullmark, 2. Coyle, 3. Zacha (všichni Boston).

Florida - Washington 4:2 (0:1, 2:1, 2:0)

Branky: 25. M. Tkachuk, 38. Reinhart, 55. Lomberg, 60. Luostarinen - 17. Ovečkin, 35. Mantha. Střely na branku: 41:23. Diváci: 17.645. Hvězdy zápasu: 1. Lomberg, 2. M. Tkachuk, 3. Reinhart (všichni Florida).

New Jersey - Calgary 3:5 (1:1, 0:1, 2:3)

Branky: 16. Palát, 45. Hischier, 54. Palát - 19. Backlund, 24. Zary, 43. Rooney, 50. Kuzmenko, 59. Mangiapane. Střely na branku: 40:30. Vítek Vaněček za New Jersey odchytal 58 minut a 6 sekund, inkasoval pět branek z 30 střel a úspěšnost zákroků měl 86,2 procenta. Diváci: 16.374. Hvězdy zápasu: 1. Markström (Calgary), 2. Palát, 3. Hischier (oba New Jersey).

Arizona - Vegas 2:3 (1:3, 0:0, 1:0)

Branky: 5. Zucker, 44. Keller - 1. Marchessault, 2. Hague, 7. Stephenson. Střely na branku: 22:34. Karel Vejmelka za Arizonu odchytal 45 minut a 33 sekund, z 28 střel neinkasoval a úspěšnost zákroků měl 100 procent. Diváci: 4600. Hvězdy zápasu: 1. Marchessault (Vegas), 2. Vejmelka (Arizona), 3. Stephenson (Vegas).

NY Islanders - Tampa Bay 6:2 (3:1, 3:1, 0:0)

Branky: 5. Dobson, 15. Barzal, 19. Palmieri, 28. Pulock, 29. Horvat, 36. Cizikas - 7. Kučerov, 22. Hagel. Střely na branku: 24:18. Diváci: 17.255. Hvězdy zápasu: 1. Barzal, 2. Horvat, 3. Cizikas (všichni NY Islanders).

Carolina - Colorado 5:2 (3:2, 1:0, 1:0)

Branky: 2., 7. a 17. Nečas, 33. Bunting, 60. Jarvis - 20. Parise, 20. Girard. Střely na branku: 27:27. Diváci: 18.720. Hvězdy zápasu: 1. Nečas, 2. Teräväinen, 3. Bunting (všichni Carolina).

Philadelphia - Winnipeg 4:1 (3:0, 1:0, 0:1)

Branky: 4. Foerster, 15. Konecny, 19. Frost, 23. Poehling - 55. Connor. Střely na branku: 20:29. Diváci: 18.040. Hvězdy zápasu: 1. Konecny, 2. Frost, 3. Errson (všichni Philadelphia).

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Boston 51 32 9 10 178:132 73 2. Florida 51 32 4 15 163:131 68 3. Toronto 49 26 8 15 173:157 60 4. Tampa Bay 52 27 5 20 178:173 59 5. Detroit 50 26 6 18 176:161 58 6. Montreal 50 21 8 21 141:177 50 7. Buffalo 50 22 4 24 147:157 48 8. Ottawa 47 20 2 25 158:170 42

Metropolitní divize:

1. NY Rangers 51 32 3 16 166:144 67 2. Carolina 50 29 5 16 170:149 63 3. Philadelphia 52 27 6 19 153:150 60 4. NY Islanders 51 22 12 17 152:170 56 5. Pittsburgh 47 23 7 17 141:126 53 6. New Jersey 49 25 3 21 169:176 53 7. Washington 49 22 7 20 119:155 51 8. Columbus 50 16 10 24 148:184 42

Západní konference:

Centrální divize:

1. Dallas 51 31 6 14 189:157 68 2. Colorado 52 32 4 16 196:165 68 3. Winnipeg 49 30 5 14 149:116 65 4. Nashville 51 26 2 23 153:160 54 5. St. Louis 49 26 2 21 141:153 54 6. Arizona 49 23 3 23 145:150 49 7. Minnesota 50 22 5 23 151:167 49 8. Chicago 51 14 2 35 106:179 30

