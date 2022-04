Na Slovensku tečou ve finále nervy. Do bitky se vrhl i rozzuřený brankář

Finále hokejové extraligy je na Slovensku pořádně vyhecované. Nechybí v něm požadavek na kontumaci, slovní přestřelky ani bitka na ledě, do které se zapojil dokonce i brankář.

Ještě před středeční čtvrtou bitvou atmosféra v sérii o titul zhoustla poté, co Nitra požadovala kontumaci třetího duelu. Slovan v něm vyhrál 6:2 a ujal se vedení 2:1 na zápasy, jenže soupeř protestoval proti startu Rastislava Gašpara.

"HK Nitra podala podnět Ligové Radě na prošetření neoprávněného startu hráče Rastislava Gašpara a kontumaci zápasu HK Nitra - HC Slovan Bratislava, hraného dne 26. 4. 2022," uvedl klub na svých sociálních sítích.

Gašpar zasáhl v inkriminovaném souboji do letošního play off vůbec poprvé a v první třetině navýšil svým gólem vedení Slovanu na 2:0. Předtím chyběl v sestavě ze zdravotních důvodů, následně se rozehrával v B týmu klubu ve druhé nejvyšší soutěži a nastoupil i v jednom zápase kvalifikace play off proti Považské Bystrici. Tím pádem hrál play off ve dvou různých soutěžích.

"Je to jasně dané v rámci zveřejněné směrnice, jde o procentuální poměr v jednotlivých soutěžích. Pokud jde o konkrétní případ hráče Slovanu Bratislava Rastislava Gašpara, 25. března mu schválil výjimku řídicí orgán Tipos extraligy. Schválená byla jednomyslně," citoval server sportnet.sk člena Ligové rady Rastislava Konečného.

"Tohle je brečení Nitry. My to máme ze svazu odsouhlasené, tak nevím, o čem se tu bavíme. Je to vyřešené," reagoval trenér Slovanu Juraj Podkonický na podnět protivníka.

"Je úplně jasné, že hráč měl výjimku a žádná kontumace nebude. Jde o snahu trochu zabrnkat hráčům Slovanu na nervy. Trochu trapný pokus, ale v play off často rozhodují detaily," napsal do diskuse na webu sportnet.sk jeden ze čtenářů.

Soudě podle čtvrtého zápasu se Nitře tahle taktika vyplatila. Tým z metropole totiž přejela 4:1, Slovan doplatil i na to, že neudržel nervy. "Bohužel jsme se nechali vyprovokovat," uznal útočník poražených Samuel Takáč. "Dělali jsme hloupé fauly, které nám prohrály zápas," doplnil.

Domácí hráli disciplinovaněji, na trestné lavici měli o třetinu méně hráčů a do vedení se dostali už ve 2. minutě díky přesilovce. Na hru se hůř soustředil i kouč Slovanu Podkonický, který se dostal do rozepře s generálním manažerem protivníka Tomášem Chrenkem.

"Mohl by respektovat hráče, kteří jsou na ledě. Jako kdyby nestačilo, že po nich pořvávají fanoušci. Je nemyslitelné, aby to dělali ještě trenéři. Od nás to nikdo nedělá," tvrdil Podkonický.

Pošťuchování a nervozita na ledě pak vyvrcholila v závěru. Dvě minuty před koncem skončila strkanice pěstním soubojem bez rukavic mezi domácím Mariem Múčkou a Američanem Andrew Yoganem. Oba dostali tresty na pět minut a do konce utkání, stejně jako slovanista Jakub Sukeĺ, jenž vše odstartoval naražením soupeře na mantinel.

Dokonce i po závěrečné siréně se spustila další bitka, do které se zapojil také brankář Slovanu Clint Windsor. Osmadvacetiletý Kanaďan napadl nitranského zástupce kapitána Adriana Holešinského, uštědřil mu zezadu několik tvrdých úderů lapačkou, načež ho zalehl na zemi a v jeho mlácení se snažil pokračovat v přesile s Patrikem Maierem.

Gólman dostal trest na pět minut a do konce utkání stejně jako jeho spoluhráč Martin Belluš za úder hlavou.

Podívejte se na vyhrocený závěr duelu: