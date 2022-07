Hokejový talent Kulich podepsal tříletou nováčkovskou smlouvu s Buffalem

Hokejový útočník Jiří Kulich podepsal tříletou nováčkovskou smlouvu s Buffalem. Vedení Sabres osmnáctiletého juniorského reprezentanta draftovalo do NHL letos v prvním kole jako 22. hráče celkově. Podle informací webu CapFriendly si Kulich může vydělat až 2,85 milionu dolarů.

Kulich byl letos druhým nejvýše draftovaným českým hráčem. Lépe se umístil pouze obránce David Jiříček, jehož si jako šestého hráče vybral Columbus. I plzeňský bek již podepsal s týmem NHL kontrakt.

Odchovanec Kadaně Kulich má za sebou vydařenou extraligovou sezonu, ve které se stabilně prosadil do kádru Karlových Varů a ve 49 zápasech nasbíral 14 bodů za devět branek a pět asistencí. Ve třech zápasech play off si připsal jednu asistenci.

Na mistrovství světa hráčů do 18 let byl Kulich klíčovým hráčem českého výběru, s devíti góly se stal nejlepším střelcem turnaje a byl vyhlášen nejužitečnějším hráčem šampionátu. V neděli by se měl v Brně připojit k juniorské reprezentaci chystající se na odložené srpnové MS hráčů do 20 let.

