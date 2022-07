Zlato bylo blízko. Čeští inlinisté na Světových hrách padli s USA v prodloužení

Čeští inline hokejisté na Světových hrách v Birminghamu neobhájili zlato z Vratislavi 2017. V finále podlehli domácím Spojeným státům americkým 1:2 v prodloužení. V čase 42:37 o tom rozhodl Nathan Sigmund a Američané při pátém vystoupení inline hokeje na Světových hrách získali čtvrté zlato.

V první velké šanci finále se ocitl ve 4. minutě Marek Loskot, který minul a následně uvolnil Jakuba Bernada, jenž ztroskotal na brankáři Troyovi Redmannovi. Velkou šanci domácích zlikvidoval Brandonu Hawkinsovi lapačkou Dominik Frodl.

Na druhé straně nepřekonal amerického gólmana v přečíslení dvou na jednoho Loskot. V čase 17:43 sice nedotáhl bekhendový blafák Oscar Flynn, ale puk dorazil za Redmanna Patrik Šebek.

Na přelomu prvního a druhého poločasu se Češi ubránili při vyloučení Mikuláš Zbořila a Frodlovi pomohla po Hawkinsově střele tyč. V 35. minutě mohl pojistit náskok Martin Fiala, ale americký gólman zasáhl. V čase 36:02 Američané vyrovnali, když Frodla překonal zblízka Brett Onlinger.

Congrats to Roller Inline Hockey Team USA 🇺🇸 for winning GOLD in an incredible match against Team Czech Republic 🇨🇿!



🥇 Team USA 🇺🇸

🥈 Team Czech Republic 🇨🇿

🥉 Team France 🇫🇷#MedalMoment #WeAreTheWorldGames #NewGenofSports pic.twitter.com/YpoghuFAiA — The World Games 2022 Birmingham (@TWG2022) July 12, 2022

V prodloužení Sigmund ještě svoji první šanci nevyužil, ale po šikovné kličce a bekhendové přihrávce Travise Noeho už do odkryté branky snadno rozhodl.

"Nechali jsme tam všechno. Takhle takticky odehraný a připravený zápas, jaký jsme zvládli, jsme dlouho nezahráli. Vyrovnali jsme se nejlepším hráčům světa a dokázali jsme si, že jsme jimi taky. Škoda, že jsme nešli do vedení 2:0, to by s námi měli problém. Prodloužení už bylo vabank. Chlapům patří velký dík, zápas byl bomba," zhodnotil zápas trenér Martin Tvrzník.

"Z hokejového pohledu to byl pěkný zápas i pro fanoušky, bylo to perfektní. Škoda, že jsme byli tak blízko. Přeci jen chyběly čtyři minuty a mohli jsme to být my, kdo se mohl radovat. Takový je hokej, na konci jsme byli trochu pod tlakem," dodal obránce Patrik Šebek.

Inline hokejisté se postarali o třetí českou medaili v Birminghamu. Stříbro získal v pondělí Jaroslav Lorenc v bowlingu a na bronz dosáhli florbalisté.