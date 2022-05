Z boje o MS vypadli mimo jiné Šulák a Jeřábek. Přibyli čtyři finalisté extraligy

Hokejovou reprezentaci, která se připravuje na mistrovství světa ve Finsku, posílí čtveřice finalistů extraligy - obránci Tomáš Kundrátek s Davidem Musilem z Třince a Michal Moravčík s útočníkem Filipem Chlapíkem ze Sparty.

Libor Šulák je jedním z dvanácti hráčů, kteří neprošli do další fáze přípravy na MS. | Foto: Reuters

Do finální fáze přípravy se naopak po dnešních škrtech nezapojí brankář Petr Kváča, obránci Vojtěch Budík, Jakub Jeřábek, Lukáš Kaňák, Richard Nedomlel a Libor Šulák a útočníci Ondřej Beránek, Petr Fridrich, Jan Hladonik, Adam Klapka, Pavel Kousal a Patrik Zdráhal.

Po skončení Českých her, kde tým obhájil loňské prvenství, rozhodli o změnách hlavní kouč Kari Jalonen a generální manažer národního týmu Petr Nedvěd.

Všichni čtyři nově pozvaní hráči by se měli připojit ještě před středečním odletem na Švédské hokejové hry, kde by měl do zápasů zasáhnout už i útočník David Krejčí, jenž po domluvě s vedením týmu s mužstvem v Ostravě jen trénoval.

Již v sobotu byly potvrzeny pozvánky pro hráče z NHL. Před odletem se tak připojí rovněž brankář Karel Vejmelka z Arizony, obránce Filip Hronek a útočníci Jakub Vrána (oba Detroit), Dominik Simon (Anaheim) a Dmitrij Jaškin (Arizona). Bek Radim Šimek a útočník Tomáš Hertl shodně ze San Jose dorazí za týmem rovnou do Stockholmu.

"Jsme domluveni, že by všichni měli zasáhnout - stejně jako posily z NHL - už do zápasů ve Stockholmu," řekl generální manažer českého výběru Nedvěd. "Oslovili jsme i Vladimíra Sobotku, který se ale omluvil kvůli zraněnému zápěstí, se kterým dohrával finále play off," vysvětlil Nedvěd.

Přiznal také, že nebylo snadné ukázat na ty, pro něž boj o nominaci skončil. "Bylo to pro nás hodně těžké rozhodování. Zvláště po tak povedeném turnaji v Ostravě. Ale i to k hokeji patří. Všem dvanácti hráčům moc děkujeme za to, jak všechny tréninky a zápasy odmakali," ocenil Nedvěd.

Informoval také o tom, že z důvodu zranění se nakonec nemůže k týmu připojit dříve avizovaná posila - obránce Ronald Knot, jenž odehrál sezonu v Nižněkamsku v KHL. Na soupisce národního týmu tak aktuálně figurují tři brankáři, 10 obránců a 16 útočníků.

Mužstvo čeká v příštím týdnu generálka na mistrovství světa v podobě Švédských her. Utká se postupně s domácími Švédy, Finy a nakonec se Švýcary, kteří na závěrečném podniku série Euro Hockey Tour nahradí Rusy.