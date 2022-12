Lakatoš mluvil o zranění, pak jel na dovolenou. A opět chybí v Jalonenově nominaci

Lídr kanadského bodování hokejové extraligy Dominik Lakatoš z Vítkovic se ani podruhé v sezoně nedostal do nominace české reprezentace. Kouč Kari Jalonen dnes nechtěl jeho absenci komentovat s vysvětlením, že se k hokejistům chybějícím v kádru nevyjadřuje. Nakonec důvod jeho opětovného nezařazení v rozhovoru s novinářů po nominační tiskové konferenci v Praze naznačil.

Lakatoš vládne s 28 body z 26 utkání produktivitě domácí nejvyšší soutěže a s 13 góly se dělí i o vedení v tabulce střelců. Stejně jako v listopadu na turnaji Karjala však v národním týmu chybí. "Nebudu komentovat žádného hráče, který není ve výběru," řekl Jalonen během tiskové konferenci.

Po ní na dotaz deník Sportu, jestli jde o nějaký osobní problém, odpověděl dvaašedesátiletý finský kouč: "Ne, osobní problém nemám s nikým." A na další otázku, že se Lakatoš omluvil z přípravy na mistrovství světa a pak místo toho odjel na dovolenou, odvětil: "To je pravdivá informace." Nakonec Jalonen přiznal, že jej Lakatošův postoj v minulé sezoně nepotěšil. "Když někdo řekne, že je zraněný a pak je na dovolené? Co na to říct?"

Jalonen dál sází na hráče, kteří jej po nástupu k týmu po únorových olympijských hrách v Pekingu zaujali. Z bronzového týmu z květnového mistrovství světa vzal tentokrát šestici hráčů. V listopadu jich měl v kádru osm.

Stejně jako na prvním dílu Euro Hockey Tour jsou to obránce David Sklenička z Brynäs a útočník Michael Špaček z Ambri-Piotty. Místo gólmana Marka Langhamera z Ilvesu Tampere, obránců Tomáše Kundrátka s Janem Ščotkou z Komety Brno, kapitána Romana Červenky z Rapperswilu-Jona a dalších útočníků Jiřího Smejkala s Hynkem Zohornou z Oskarshamnu jsou nyní v nominaci bek Michal Kempný ze Sparty a útočníci Jakub Flek a Jiří Černoch z Karlových Varů a Matěj Stránský z Davosu

"Skládali jsme tým tak, že tady máme další hráče z týmu z Tampere, kteří nebyli na Karjale. A také ty, kteří hráli dobře v kempu (před mistrovstvím světa). Jako například (Petr) Fridrich," zmínil Jalonen útočníka Vítkovic.

Nechybí bek Jan Košťálek, který za Pardubice nenastoupil v úterý proti Litvínovu. "Mluvil jsem s ním a měl být se o víkendu vrátit do sestavy. Uvidíme, případně na to budeme reagovat," podotkl Jalonen.

Volno dostali účastníci čtvrtfinále Ligy mistrů, jejíž odvety v úterý zasahují už do reprezentačního programu. Už na začátku sezony mluvil Jalonen o tom, že na únorové Švédské hry v Malmö nominuje mladší výběr bez většiny opor, které se budou chystat v klubech na play off. Některé hráče ale nakonec bude chtít ve Švédsku vidět. Například centra Jana Kováře z Zugu či beky Lukáše Kloka z Rögle či Libora Šuláka, který odešel z Chabarovsku do Rapperswilu.

"Máme v plánu vzít hráče do 25 let, kteří budou hrát celou sezonu dobře. Chceme jim dát šanci. A hráče, kteří se celou sezonu zlepšují. Ale budu chtít vidět v únoru Kováře, na kterého se dnes jedu podívat na Ligu mistrů do Hradce Králové. Také Kloka, který se vrátil ze Severní Ameriky, a Šuláka, jenž z Ruska odešel do Švýcarska," uvedl Jalonen.

Se zástupci Sparty podle svých slov nemluvil. Před jejím vystoupením na Spenglerově poháru v Davosu v závěru kalendářního roku nominoval do týmu beky Michala Kempného, Davida Němečka, Martina Janduse a útočníky Davida Tomáška a Vladimíra Sobotku.

"Byl plán, že Kempného po návratu ze Severní Ameriky hned v listopadu brát nebudeme. Tomáška jsme po předchozí operaci kotníku ještě na Karjalu nenominovali. Němeček a Jandus hráli na Karjale velmi dobře a dáme jim další šanci. Se Sobotkou jsem byl v kontaktu a chce být v reprezentaci, ale (před mistrovstvím světa) byl zraněný z play off," prohlásil Jalonen.

Pochvaluje si spolupráci s extraligovými trenéry, na jejich doporučení také sleduje kandidáty pro národní tým. Pro Švýcarské hry vybral jako debutanty útočníky Kryštofa Hrabíka z Plzně, Adama Najmana z Liberce a Daniela Voženílka z Třince, který se dočká premiéry v 26 letech.

"Koučové mi řekli: 'Kari, sleduj ho.' Potvrdil to. Hraje v první formaci, je to bojovník. V přesilovce je před bránou a je platný v oslabení. Rozhodl jsem se mu dát šanci. Líbilo se mi, jak hrál," řekl Jalonen k Voženílkovi. Najmana čeká reprezentační debut v 21 letech, Hrabík je o dva roky starší. "Oba hrají velmi dobře. Jsou to rozdílné typy hráčů. Najman je šikovný, dobře bruslí a má přehled ve hře. Hrabík je bojovník, platný na obou stranách hřiště. Má v Plzni důležitou roli."

I vzhledem ke květnovému mistrovství světa v Rize a Tampere rozesmutnila Jalonena zpráva, že útočník Jakub Voráček z Columbusu už kvůli opakovaným otřesům mozku v této sezoně nespíše hrát nebudu. "Nebyla to pro nás dobrá zpráva. Columbus nehraje moc dobře… Mluvili jsme spolu párkrát v létě, byl připravený přijet na mistrovství světa. Všichni chápou, že ta situace pro něj není jednoduchá," uvedl Jalonen.

Nominace českých hokejistů na Švýcarské hry v Helsinkách a Fribourgu (15.-18. prosince):

Brankáři: Aleš Stezka (Vítkovice; 1 zápas), Šimon Hrubec (Curych/Švýc.; 25),

obránci: Martin Jandus (2 zápasy/0 branek), Michal Kempný (62/5), David Němeček (všichni Sparta Praha; 13/0), Tomáš Dvořák (13/1), Jan Košťálek (oba Pardubice; 12/2), Radek Kučeřík (Kometa Brno; 2/0), Pavel Pýcha (Mladá Boleslav; 5/1), David Sklenička (Brynäs/Švéd.; 80/5),

útočníci: Ondřej Beránek (27/2), Jiří Černoch (oba Karlovy Vary; 24/7), Lukáš Radil, (74/18), Tomáš Zohorna (oba Pardubice; 112/18), Vladimír Sobotka (48/9), David Tomášek (oba Sparta Praha; 34/9), Filip Chlapík (14/2), Michael Špaček (oba Ambri Piotta/Švýc.; 38/6), Jakub Flek (Kometa Brno; 49/9), Petr Fridrich (Vítkovice; 5/1), Kryštof Hrabík (Plzeň; 0/0), Adam Najman (Liberec; 0/0), Daniel Voženílek (Třinec; 0/0), Patrik Zdráhal (Litvínov; 23/4), Matěj Stránský (Davos/Švýc.; 52/6).