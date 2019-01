V hokejové reprezentaci bude debutovat Koblížek, vrací se Kovář

před 21 minutami

Útočník Radek Koblížek z Kärpätu Oulu bude debutovat na únorových Švédských hrách ve Stockholmu v české hokejové reprezentaci. Jednadvacetiletý odchovanec Komety Brno je jediným nováčkem v šestadvacetičlenném výběru kouče Miloše Říhy staršího na třetí díl Euro Hockey Tour v sezoně.

Poprvé od loňských olympijských her v Pchjongčchangu se vrací útočník Jan Kovář z Plzně, který se do začátku prosince marně snažil prosadit do NHL nejdříve v New York Islanders a následně v Bostonu. Poprvé od generálky na olympiádu nastoupí jeho klubový spoluhráč Milan Gulaš, jehož z prosincového Channel One Cupu vyřadilo zranění.

V týmu je také nejproduktivnější hráč extraligy Marek Kvapil z Liberce, který se z Channel One Cupu omluvil. Naposledy se představil na turnaji Karjala v listopadu 2016. Po stejně dlouhé pauze se vrací i jiný útočník Liberce Tomáš Filippi. Další zkušený reprezentant Martin Zaťovič z Brna byl naposledy v kádru v listopadu 2017 a opora Komety Petr Holík o měsíc později.