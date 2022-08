Porazit Pastu je super, Zlatá hokejka je těžší než Stanley Cup, prohlásil vítěz Palát

Hokejový útočník Ondřej Palát ukončil pětileté kralování Davida Pastrňáka v anketě Zlatá hokejka a po premiérovém vítězství přiznal, že má velkou radost, že se mu povedlo útočníka Bostonu porazit.

"Vyhrát nad Pastou je super. Všichni ale víme, jaký je Pasta hokejista. Jen jak zvedl český nároďák, když přijel pomoct (letos na mistrovství světa) a co předvádí v Bostonu. Za mě je Pasta top a samozřejmě jsem rád, že jsem vyhrál," svěřil se Palát po slavnostním večeru. Překvapilo ho, jak je trofej těžká. "Je těžší než Stanley Cup," divil se.

Jednatřicetiletý útočník vyhrál Stanleyův pohár dvakrát. Letos s Tampou Bay postoupil do finále, ale na vítězný hattrick hráči Lightning nedosáhli. Titul slavilo Colorado.

"Individuální trofeje úplně nemilujeme, ale získat Zlatou hokejku je super. Nikdy se mi o tom ani nezdálo. Vyhrát však na týmové úrovni Stanley Cup nebo dovézt jakoukoliv medaili z mistrovství světa je víc," porovnával Palát.

"Snažím se hrát týmově a měl jsem štěstí, že jsem byl ve výborném týmu a vše si sedlo. Měli jsme štěstí, že jsme vyhráli a to je nejvíce," pokračoval.

S poslední sezonou byl Palát celkem spokojený. "Měli jsme tým na to, abychom vyhráli Stanley Cup i potřetí. Sezonu jsme začali výborně a skončili jsme ji ve finále. Z týmového hlediska byla úspěšná, ale bohužel jsme nevyhráli třetí Stanley Cup, což mrzí, ale Colorado si to zasloužilo. Bylo o trošku lepší," uznal odchovanec Frýdku-Místku.

Celou dosavadní kariéru v NHL spojil s Tampou, v létě ale klub opustil a podepsal smlouvu s New Jersey. V Devils by měl novým spoluhráčům předávat zkušenosti a pomoct týmu k posunu na výsluní.

"Mají hrozně mladý tým a chtěli zkušenějšího kluka, který už (Stanleyův pohár) vyhrál a trošku by pomohl mladším. Proto jsem si Devils vybral," vysvětloval Palát.

"Je to perspektivní tým s mladými hvězdami a myslím si, že do budoucna budeme dobří. Samozřejmě, každý tým v NHL by chtěl vyhrát Stanleyův pohár, ale tak jednoduché to není," doplnil.

Zároveň ale věří, že se mu podaří uspět i s reprezentací a ideálně v týmu s Pastrňákem. "Medaili s nároďákem z mistrovství světa nebo z olympiády ještě nemám, to je další můj cíl," zasnil se Palát.

Oba hráči se teoreticky mohli představit na loňské olympiádě v Pekingu, NHL ale start svých hráčů nakonec odvolala. "Každý tam chtěl jet, ale bohužel z toho sešlo. S Pastou jsme si zahráli jen na Světovém poháru (v roce 2016), ale to jsme byli ještě mladí. Těším se, že si spolu zahrajeme a třeba získáme placku," přál si Palát.