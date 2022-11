Peníze mi přinesli ve Švédsku až na pokoj, vzpomínal Havel. Přesto emigrovat odmítl

Za titul vicemistra světa a šampiona Evropy dostal v roce 1971 od komunistického pohlavára Lubomíra Štrougala 10 tisíc korun. "To se však stalo jedinkrát v životě, jinak jsme hráli za dvě stovky," směje se legendární hokejista Jan Havel, jenž včera oslavil 80. narozeniny.

Na mnohem větší peníze si mohl přijít, kdyby v dobách největší slávy emigroval do zahraničí.

"Samozřejmě, napadne vás to. Nabídku jsem dostal někdy v roce 1969 ve Stockholmu na mistrovství světa. Mohl jsem utéct. Přinesli mi peníze až na pokoj, abych zůstal a do Česka se už nevracel. Že by mi pak dovezli i rodinu," vzpomínal držitel stříbrné i bronzové olympijské medaile.

Přesto odmítl. "Byl jsem rád, že se nakonec prosadilo, když vysloužilí reprezentanti mohli vycestovat, to bylo ale až někdy v 70. letech. Stejně mě pak ale nepustili. Ale nevadí. Jsem za svou kariéru rád," ujistil Havel.

Už roky působí u mládeže ve Spartě, jejíž dres během kariéry dlouho oblékal. "Mládež mi dává tu největší energii do života. Každé ráno jsem připravený. Sedět doma bych nemohl. Chodím sice na ryby, ale u hokeje jsem pořád," uvedl člen Síně slávy českého hokeje.

Věří, že má smysl, když se legendy podobným způsobem zapojují. "Kdo jiný by té mládeži mohl říct víc? Samozřejmě, že za nás byly podmínky daleko horší, což by měli mít dneska i ti mladí, protože mi přijde, že si neváží některých věcí. Nepřemýšlejí o tom a nemají rytmus, chybí tady Dukla. Z kluka, který odešel v osmnácti devatenácti na vojnu, se vrátil super hráč, protože byl v Dukle Jihlava," je přesvědčený Havel.

"Vím, že jsou dneska akademie, ale pořád si myslím, že je třeba těm klukům vysvětlit, aby si vážili těch a těch věcí. A především musí mít pokoru. Když chceš něco dokázat, musíš mít lásku k tomu sportu a pokoru. Mým snem bylo dostat se do národního mužstva. Hráč o tohle musí odmala bojovat do té doby, než to dokáže. Pak si toho může o to víc vážit," dodal Havel.

Hokej mu dal podle jeho slov všechno. "Člověk se kolem toho léta točí. Někteří hráči skončí, odejdou domů k manželkám, zůstanou na zahrádkách a sedí doma. Ztratí pro ten hokej lásku, holt pak skončí jinak, ale to je věc jednotlivce, jak se k tomu postaví. Já kdybych nebyl u sportu, nedovedu si představit, že budu sedět doma," řekl Havel.

Hráčem podle jeho gusta z českých hvězd současnosti je David Pastrňák. "Znám ho odmala. Bylo na něm vidět, že je talent. Výborný hokejista, výborný kluk, kamarád. Ten jediný dodává národnímu týmu šťávu, když přijede. Dokáže tým vytáhnout nahoru, navíc je hrozně pokorný. Zná i lidi, jako jsem já, tu starou generaci. Vždycky se spolu pobavíme. Je jeden z mála Čechů na úplně té nejvyšší úrovni," chválil Havel hvězdu NHL.

Přiznal, že moc nerozumí myšlence postavit na střídačku národního mužstva zahraničního kouče. "Nároďáku samozřejmě držíme palce ze všech stran. Mě mrzí jen to, že tady máme dost trenérů, kteří jsou podle mého názoru vynikající, ale pak se musí volat trenér z Finska. I když je Kari Jalonen kvalitní trenér a sám proti němu absolutně nic nemám tak si myslím, že jsme hokejový národ a měli bychom tam mít své lidi. Také mě mrzí, když některý hráč z NHL odmítne reprezentaci. Myslím, že trošku chybí ta touha, jaká byla v nás - hrát za vlast, bojovat za ni a něco dokázat."

Těžkou hlavu má v těchto dnech z výsledků Sparty, která vstupovala do sezony v roli jednoho z favoritů na titul, ale je předposlední. "O Spartě teď nechci radši ani mluvit, ta je v depresi. Její výsledky mě fakt drásají, ale věřím, že se z toho kluci dostanou a budou brzy zpátky v šestce. Fandové za mnou chodí, abych vybral trenéra. Doteď nevíme, kdo to nakonec bude. Snad někdo, kdo tomu dá říz a zavládne tam tvrdou rukou. Věřím, že se Sparta dostane zase nahoru," řekl Havel.