Facka zkraje MS. Osmnáctka navázala na blamáž z přípravy a podlehla Slovákům 2:5

Česká hokejová reprezentace do 18 let nezvládla vstup do mistrovství světa v Rusku. Nestačila na Slováky.

Čeljabinsk - Takové výkony na medaili stačit nebudou. Česká osmnáctka zahájila světový šampionát porážkou 2:5 proti Slovensku. Góly vstřelili Jakub Lauko a Karel Plášek. Češi vůbec nezvládli první třetinu, prohráli ji 1:4. Slováky dvěma góly z páté a sedmé minuty nastartoval Michal Mrázik. Už v sobotu ve 12:30 SEČ nastoupí svěřenci Davida Bruka do dalšího klání. Čeká je domácí Rusko, které zkraje turnaje smetlo Francii 7:1. Mladí Češi v létě zazářili na Hlinkově memoriálu, kde brali stříbro. Později ovšem měli i slabší chvilky. V generálce na mistrovství světa podlehli outsiderovi z Běloruska 2:4. Páteční zápas se pro Brukův tým vyvíjel špatně už od začátku. Při první šanci Slovenska ve čtvrté minutě ještě brankář Dostál odolal, když si poradil s Tkáčovou střelou i s dorážkou Ferenyiho. Vzápětí byl ale vyloučen na pět minut a do konce utkání Malík a už po 11 vteřinách dlouhé přesilové hry otevřel skóre střelou od modré čáry Mrázik. Vyrovnat mohl o chvilku později v pokračujícím oslabení českého týmu Kropáček, který se dostal do úniku, ale Vyletelka jeho bekhendový blafák kryl lapačkou. Malíkův trest naopak využili Slováci ještě ke zvýšení náskoku a z levého kruhu skóroval opět Mrázik. Finále Hlinkova memoriálu i propadáky. O medaili z MS osmnáctek zabojuje nevyzpytatelný ročník číst článek Po Džuganově faulu se hrálo ve čtyřech proti čtyřem a z úniku snížil Lauko, který vzápětí opět ujel, ale tentokrát mu zakončení tvrdou střelou nevyšlo. Při Česancově trestu mohl vyrovnat také Střondala, ale slovenský brankář zasáhl. Ve 14. minutě se radovali opět Slováci, protože v přečíslení proměnil Čajkovičovu přihrávku Džugan. Za 69 vteřin se v závaru před Dostálem prosadil Čajkovič a zvýšil na 4:1. Do české branky se postavil Dvořák. Slováci se ještě v úvodní části ubránili při vyloučení Ferenyiho. V druhém dějství se nejdříve Brukův výběr ubránil při Čajkově pobytu na trestné lavici, ale mohl znovu inkasovat v přesilovce při Turanově trestu. Džuganův bekhendový pokus po úniku ale skončil na levé tyči. V 27. minutě zamířil na druhé straně do pravé tyče Čajka. Slováci odolali při dalším Turanově trestu, Ilenčíkovo vyloučení ale už ve 32. minutě potrestal Plášek. Za 39 vteřin ale soupeř opět získal tříbrankový náskok. Z dorážky se trefil Okuliar a sudí si ještě platnost branky prověřili u videa. Češi pak putovali třikrát za sebou na trestnou lavici, ale Slovensko nezužitkovalo ani 64 vteřin trvající přesilovku pět na tři. V závěrečném dějství mohli Češi zkorigovat stav, ale po Jeníkově pokusu ve 43. minutě pomohla Vyletelkovi tyč a o dvě minuty později při Kováčikově vyloučení a šanci Gajarského i břevno. Slováci už si výhru pohlídali. Mistrovství světa hokejistů do 18 let v Čeljabinsku a Magnitogorsku: Skupina B (Čeljabinsk): ČR - Slovensko 2:5 (1:4, 1:1, 0:0) Branky a nahrávky: 9. Lauko (Klejna), 32. Plášek (Zábranský, Střondala) - 5. Mrázik, 7. Mrázik (Dlugoš, Turan), 14. Džugan (Čajkovič, Čederle), 15. Čajkovič (Bučko), 33. Okuliar (Čajkovič). Rozhodčí: Anderson (USA), Holm (Švéd.) - Kovacs (Švýc.), Nordlander (Švéd.). Vyloučení: 6:9, navíc Malík (ČR) 5 min. a do konce utkání. Využití: 1:2. Diváci: 3580. Sestava ČR: Dostál (15. Dvořák) - Dajčar, Zábranský, Malík, Klejna, Doktor, Adámek - Pekař, Blümel, Kvasnica - Jeník, Plášek, Střondala - Gajarský, Lauko, Čajka - Sklenář, Kropáček, Teplý. Trenéři: Bruk, T. Martinec a Studnička. Francie - Finsko 0:7 (0:0, 0:3, 0:4) Branky: 32. a 49. Kakko, 36. a 52. Petman, 40. Hirvonen, 48. Lundell, 57. Nordgren. Tabulka: 1. Finsko 2 2 0 0 0 12:2 6 2. Rusko 1 1 0 0 0 7:1 3 3. Slovensko 2 1 0 0 1 7:7 3 4. ČR 1 0 0 0 1 2:5 0 5. Francie 2 0 0 0 2 1:14 0 Skupina A (Magnitogorsk): Švýcarsko - USA 5:8 (1:3, 4:3, 0:2) Branky: 7. a 21. Mettler, 29. Kohler, 29. Villa, 35. Patry - 3. a 39. Hughes, 4. Janicke, 5. Turcotte, 28. Farabee, 37. Wahlstrom, 46. Weiss, 47. M. Samuelsson. Kanada - Bělorusko 8:3 (5:2, 1:0, 2:1) Branky: 13. a 45. Noel, 2. McBain, 3. Lavoie, 3. Lafreniere, 13. McIsaac, 37. Foudy, 51. Dellandrea - 2. Usov, 7. Protas, 41. Masilevič. Tabulka: 1. Kanada 2 2 0 0 0 14:7 6 2. Švédsko 1 1 0 0 0 3:1 3 3. USA 2 1 0 0 1 12:11 3 4. Bělorusko 1 0 0 0 1 3:8 0 5. Švýcarsko 2 0 0 0 2 6:11 0

autoři: Sport, ČTK | před 2 hodinami