Hokejová osmnáctka na úvod mistrovství světa porazila Německo

Čeští hokejisté vstoupili do mistrovství světa hráčů do 18 let vítězně. V základní skupině A v Landshutu porazili domácí Německo 4:2, přestože inkasovali jako první a ještě v polovině utkání prohrávali 1:2. O obrat se zasloužil dvěma góly Jiří Kulich, tři asistence zaznamenal další útočník Eduard Šalé.

Další zápas čeká svěřence kouče Jakuba Petra v neděli, kdy se od 15:30 utkají s favority turnaje Američany. V úvodu měli šanci jít do vedení němečtí mladíci, ale brankář Špunar si s Eliasovou dorážkou poradil. Na druhé straně neuspěl při přečíslení dvou na jednoho Šalé, jehož vychytal Wolf. O chvilku později neuspěl ani Slavíček a v sedmé minutě slavil naopak vedoucí gól soupeř, když Špunara překonal snadno po dorážce do prázdné branky Kechter. Němci pak přestáli několik velkých šancí, ale těsný náskok si do kabin nakonec neodnesli, neboť 35 sekund před přestávkou vyrovnal Slavíček. Hned zkraje druhé části hrál německý tým přesilovku, v níž zahrozili Šapovaliv a Kulich, ale stav se neměnil. Ve 25. minutě mohl převážit misky vah na českou stranu Šalé, jenže nedal a na druhé straně vrátil domácím vedení Hauf. Druhá polovina prostředního dějství rozhodla o osudu utkání. A Češi úřadovali v početních výhodách. V začínající 32. minutě poslal hříšníka Lutze po pouhých šesti sekundách zpět do hry svým prvním dnešním zásahem Kulich. První gól Jiřího Kulicha: 🚨 👀 👀 👀 Jiri Kilich with the snipe!@narodnitym evens the score against @deb_teams #U18Worlds #CZEGER pic.twitter.com/vbgjyxuQx7 — IIHF (@IIHFHockey) April 23, 2022 Conze si sice vzápětí svůj trest odpykal celý, ale v další početní převaze dokonal ve 37. minutě obrat Bareš. V čase 39:30 pak přinesl uklidnění další přesilovkový zásah Kulicha. Ve 44. minutě mohl Kulich dovršit hattrick, ale Wolf byl proti. V přesilovce Němců mohl snížit Oswald, jenže minul. Další šance měl Kulich, konstrukci německé branky rozezvučel Melovský. V závěru zápasu Němci sice kotouč za brankovou čáru dostali, jenže se tak stalo v rozporu s pravidly vysokou holí. Na výsledku už nic nezměnila ani jejich hra bez gólmana. Mistrovství světa hokejistů do 18 let v Landshutu (Německo): Skupina A: ČR - Německo 4:2 (1:1, 3:1, 0:0) Branky a nahrávky: 20. Š. Slavíček (Rymon), 32. Kulich (Prčík, Šalé), 37. Bareš (Šalé, D. Petr), 40. Kulich (Šalé, D. Petr) - 7. Kechter (Lutz), 25. Hauf (Elias, Krening). Rozhodčí: Lundsgaard (Dán.), Borga - Cattaneo (oba Švýc.), Bedynek (Rak.). Vyloučení: 2:6. Využití: 3:0. Diváci: 2910. Sestava ČR: Špunar - Prčík, Hamara, Čech, Tůma, Dvořák, Němec, Puchala - Rymon, Šapovaliv, Š. Slavíček - Šalé, D. Petr, Kulich - Melovský, Becher, Bareš - Plos, Sapoušek, M. Soukup - Gaspar. Trenér: Jakub Petr.