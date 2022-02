Nešťastná teč, pak trestné střílení. A rána kapitána už historickou prohru nezvrátila

Společnost Smartwings má připravený reorganizační plán zadlužených Českých aerolinií. Insolvenční soud ve středu schválil zprávu o plánu, o jeho přijetí ovšem budou teprve rozhodovat věřitelé. Vyplývá to z insolvenčního rejstříku. ČSA jsou od loňského března v úpadku, v červnu soud povolil jejich reorganizaci, kterou má na starosti mateřská společnost Smartwings.

Reorganizační plán zatím Smartwings nezveřejnily. Podle zákona totiž musí nejprve soudu předložit zprávu o něm. Součástí zprávy je reorganizační plán nebo jeho shrnutí a zhodnocení jeho dopadu na věřitele. Zpráva by zároveň měla obsahovat dostatečné informace, podle kterých by se věřitel mohl rozhodnout, zda přijme reorganizační plán. Především by mělo jít o to, jaké plnění společnost nabízí. Zprávu musí dostat věřitelé s předstihem. Kdy budou věřitelé rozhodovat o přijetí plánu, zatím není zřejmé.

Smartwings vloni požádal soud o prodloužení lhůty na reorganizační plán pro ČSA právě do letošního února. Firma potřebovala více času pro jednání s Airbusem, který patří mezi největší věřitele zadlužených ČSA.