Přiletěli jsme pozdě, hrozná chyba, vysvětloval Hadamczik slabý start s osmnáctkou

před 1 hodinou

Za nevýraznými výkony hokejové osmnáctky v Kanadě stojí podle kouče Aloise Hadamczika problémy s aklimatizací.

Red Deer - Cestu do Edmontonu po základní skupině prestižního Hlinka Gretzky Cupu si Češi představovali jinak. Chtěli bojovat o medaili v Rogers Place, kde jinak nastupuje Connor McDavid a další hvězdy NHL. Místo toho budou hrát v menší hale proti Slovensku o pátou příčku.

Bez ohledu na výsledek půjde o nejhorší umístění od roku 2015, kdy mladíci skončili šestí. Poté dvakrát dokráčeli do finále. Nutno podotknout, že na domácí půdě.

Letos mohlo být i hůř, ale po prohrách 0:6 a 0:3 české mužstvo zabralo a Finy udolalo 4:3 po prodloužení (sestřih utkání zde). Gólové sucho ukončil zadák Martin Hugo Haš, který později nahrával u vítězného gólu Michala Teplého.

"Měli jsme asi o 15 střel víc. Byli jsme přes půlku zápasu lepší než soupeř. Finové mají hodně individualit, takže hráli na sebe," hodnotil Teplý pro hokej.cz.

Byť Hadamczikovi svěřenci třikrát vedli, klidně mohli prohrát. Seveřané po vyrovnání na 3:3 tlačili a dokonce nastřelili tyč. V prodloužení však doplatili na nedisciplinovanost. To Češi dohromady nasbírali jen dva menší tresty. Především ale začali střílet góly.

"Bomba! Konečně jsme prolomili střeleckou krizi, která nás trápila v prvních dvou utkáních," liboval si útočník Radek Mužík.

Trenér Hadamczik vinil ze špatného vstupu do turnaje potíže s aklimatizací: "Když někdo vidí výsledky 6:0 a 3:0, může na ně mít po právu lecjaký názor. Ale vzhledem k šancím a předvedené hře chybělo akorát to, aby kluci byli odpočatí. Udělali jsme hroznou chybu, ale zkrátka jsme dostali takový řád letu. Do budoucna si z toho musíme vzít ponaučení. Hráči se musí adaptovat na změnu časového pásma a na to, aby každý den hráli zápas."

Češi přitom nedlouho po příletu porazili v generálce Kanadu 4:3. "Stačili jsme bruslit a byli možná i lepším týmem, ale pak na nás padla únava. Přiletěli jsme pozdě," dodal Hadamczik pro hokej.cz. "Musím pochválit tým za extrémní bojovnost, vůli a charakter. Naše skupina byla extrémně těžká."

Hokejisté s úvahami svého kouče souhlasili. "Popravdě se cítím hodně unaveně," přiznal Mužík. "Myslím, že mluvím i za ostatní kluky. Hodně nás to sráží dolů."

Osmihodinový časový posun a tři skupinové zápasy ve třech dnech dělají z Hlinka Gretzky Cupu extrémně náročnou akci.

"Ale už jsme si docela zvykli," podotkl Haš. "Příště už bychom měli být totálně připravení." Další a zároveň poslední vystoupení na turnaji čeká Čechy v pátek, kdy od půlnoci SEČ vyzvou Slovensko.

Ani po přesunu do Edmontonu nemůžou počítat s výraznou podporou fanoušků. "V Red Deeru jsme neměli skoro žádné. Osobně mi moc chybí, řekl Mužík. "V Břeclavi to bylo každý rok bouřlivé."

Česko a Slovensko budou letní akci hostit za rok, poté opět převezme štafetu Kanada. Střídavé pořadatelství prozatím platí do roku 2022.