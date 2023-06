Hadamczik: Výkonný výbor se choval zodpovědně, Rulík ho oslovil se svou vizí

Dlouhé třítýdenní jednání výkonného výboru Českého svazu ledního hokeje (ČSLH) o pozici hlavního trenéra seniorské reprezentace zapříčinila podle svazového prezidenta Aloise Hadamczika snaha funkcionářů chovat se zodpovědně. Devět z jedenácti členů exekutivy se nakonec rozhodlo odvolat finského kouče Kariho Jalonena a na jeho místo jmenovat Radima Rulíka.

Dosavadní trenér juniorského národního týmu je o svém povýšení přesvědčil i vizí do další sezony, kterou dnes předložil. Hadamczik to řekl na tiskové konferenci.

"Důvodem pro odvolání Kariho Jalonena byly jednoznačně výkony našich hráčů na mistrovství. Osmé místo je nejhorší v naší historii. A zodpovědnost za tým pro Prahu, kde nás čeká domácí mistrovství," řekl Hadamczik.

Uznal, že výkonný výbor jednal o situaci a složení realizačního týmu seniorské reprezentace dlouho. "Já osobně jsem byl rozhodnutý po mistrovství. A kdybych nemusel podléhat kolektivnímu rozhodnutí, učinil bych finální rozhodnutí dříve. Nikoho jsem ale neovlivňoval. Jak jsem ale řekl, výkonný výbor se choval zodpovědně," podotkl prezident ČSLH.

Jalonen se svým týmem nejprve před funkcionáři vysvětloval důvody nevydařeného MS, na kterém Česko v květnu vypadlo ve čtvrtfinále a skončilo osmé. Poté předložil plány pro další sezonu. A výkonný výbor se zprávou nebyl spokojený. "Čekali jsme jinou zprávu. Nikoho z nás nepřesvědčila, abychom hlasovali jinak. Neobsahovala informace, že bychom věřili, že se výkon mužstva zlepší. Nebo vedení mužstva," řekl Hadamczik s tím, že až poté začal jednat s Rulíkem o jeho možném přesunu k seniorské reprezentaci.

Podobnou zprávu, jakou předložil Jalonenův tým, předložil dnes i Rulík. "A musím říct, že byla přijata s nadšením. Tak jsme si ji představovali. Je v ní jasně dáno, že chtějí nejdříve (vybudovat) evropské mužstvo, jakou hru chtějí hrát, jsou v ní popsané jasně role každého trenéra. Je v ní popsané, co by měl splňovat hráč reprezentace, jaké parametry by měl mít a třeba také, k čemu má sloužit Euro Hockey Tour," řekl Hadamczik, podle nějž se na turnajích EHT má vybudovat základ týmu, který bude pro MS doplněný hráči z NHL.

I přes dnešní odvolání Hadamczik poděkoval Jalonenovi za odvedenou práci pro český hokej a zejména za zisk bronzové medaile na loňském šampionátu. Třiašedesátiletý kouč má stejně jako jeho asistenti Libor Zábranský a Martin Erat smlouvu i na příští sezonu, kterou svaz podle Hadamczika dodrží. Trenéry tak bude i nadále platit.

"Měli jsme spolu nadstandardní vztah. Vždy měl moji plnou důvěru a vyhověl jsme mu ve všem, co chtěl. Například jsme řešili i ubytování pro příští mistrovství, protože nechtěl být v jednom hotelu s ostatními týmy. Nemůžu na něj říct půl špatného slova, ale výkon mužstva nebyl (na posledním MS) dobrý. Byl špatný," uvedl Hadamczik. Je přesvědčený, že realizační tým měl být schopen z nominovaných hráčů dostat lepší výkon.

Rulíka s asistenty Jiřím Kalousem, Markem Židlickým a Ondřejem Pavelcem čeká nyní šampionát v domácím prostředí, kde bude pod velkým tlakem. "Pod tlakem jsme jako trenér vždy. A je jedno, jestli jsme u ligového týmu v Pardubicích nebo u národního týmu. Já jsem reprezentaci přebíral po Vídni, kdy jsme byli mistři světa a čekala nás olympiáda. Trenér je pod tlakem a buď se s tím umí vyrovnat a je dobrý trenér, nebo neumí. Pro ně to musí být obrovská výzva a odměna za práci," řekl Hadamczik, jenž v minulosti sám jako trenér národní tým vedl.