Erbanová jako hokejistka bude na olympiádě chybět, nedostala se do finální nominace

Jedenadvacet hokejistek, které se v listopadu podílely na historickém postupu ženské reprezentace na olympijské hry, zařadil trenér Tomáš Pacina do finální nominace na únorový turnaj v Pekingu. Do kádru se nevešly bronzová olympijská medailistka v rychlobruslení Karolína Erbanová a Andrea Trnková, místo kterých se do týmu vracejí Tereza Vanišová a Michaela Pejzová.

Vanišová nehrála na kvalifikačním turnaji v Chomutově kvůli trestu na klubové úrovni, Pejzová byla zraněná. Pacina s asistenty Jiřím Vozákem a Jakubem Peslarem zařadili do třiadvacetičlenného výběru tři brankářky, sedm obránkyň a třináct útočnic. Nechybí v něm opory Klára Peslarová, Denisa Křížová, Kateřina Mrázová, Alena Mills nebo Vanišová. Nejvyšší počet hráček - jedenáct - působí ve švédské nejvyšší soutěži. České reprezentantky se sejdou k závěrečné přípravě v pondělí 24. ledna v Praze, do Pekingu odletí o tři dny později. Ještě před startem olympijských her sehrají dvě neoficiální přípravná utkání s Ruskem a Švédskem. Do turnaje vstoupí svěřenkyně kouče Paciny 3. února zápasem proti domácí Číně, dále se ve skupině B utkají se Švédskem, Dánskem a Japonskem. Tři nejlepší týmy postoupí do play off, ve kterém doplní pětici celků z elitní skupiny A. Nominace Česka: Brankářky: Klára Peslarová, Viktorie Švejdová (obě MODO/Švéd.), Kateřina Zechovská (Bílina). Obránkyně: Sára Čajanová (Valašské Meziříčí), Pavlína Horálková (Krasnojarsk/Rus.), Aneta Tejralová (Nižnij Novgorod/Rus.), Samantha Kolowratová (Brynäs/Švéd.), Daniela Pejšová (MODO/Švéd.), Tereza Radová (Göteborg/Švéd.), Dominika Lásková (Merrimack College/USA). Útočnice: Denisa Křížová, Kateřina Mrázová (obě Brynäs/Švéd.), Natálie Mlýnková, Kristýna Pátková (obě Vermont University/USA), Aneta Lédlová (Kadaň), Kateřina Bukolská, Tereza Vanišová (obě Leksand/Švéd.), Vendula Přibylová (AIK Stockholm/Švéd.), Lenka Serdar (Linköping/Švéd.), Alena Mills (Vanke Rays/Rus.), Michaela Pejzová (IFK Helsinky/Fin.), Klára Hymlarová (St. Cloud State University/USA), Noemi Neubauerová (Colgate University/USA).