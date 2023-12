Do Síně slávy českého hokeje vstoupili Kaberle, Sýkora, Turek a Herink

Do Síně slávy českého hokeje byli dnes slavnostně uvedeni bývalí hráči Tomáš Kaberle, Petr Sýkora, Roman Turek a parahokejový funkcionář Roman Herink.

Slavnostní ceremoniál se uskutečnil v pražské O2 areně před utkáním národního týmu s Finskem (18:00), jímž oba celky vstoupí do Švýcarských her, druhého turnaje Euro Hockey Tour v sezoně. Kaberle se Sýkorou, kteří žijí v zámoří, se ho osobně nezúčastnili.

Pětačtyřicetiletý někdejší obránce Kaberle strávil většinu kariéry v NHL, kde dlouhá léta působil v Torontu. V roce 2011 získal Stanley Cup s Bostonem, poté ještě působil v zámoří v Carolině a Montrealu. Závěr bohaté kariéry prožil v dresu Kladna a Brna.

S reprezentací má ofenzivně laděný bek kompletní sbírku medailí. Vyhrál s ní mistrovství světa 2005 ve Vídni, o rok později získal na olympijských hrách v Turíně bronz a na světovém šampionátu v Rize stříbro. Tomáš Kaberle doplní v Síni slávy českého hokeje otce i bratra Františka.

Sedmačtyřicetiletý bývalý útočník Sýkora odehrál v NHL 1017 zápasů a dvakrát vybojoval Stanleyův pohár. Nejprve v roce 2000 s New Jersey a o devět let později s Pittsburghem, čtyřikrát ve finále neuspěl. V elitní lize hájil také barvy Anaheimu, New York Rangers, Edmontonu a Minnesoty. V letech 1999 a 2005 získal s reprezentací zlato na MS, ze světového šampionátu 1998 má bronz.

Třiapadesátiletý Turek se jakožto gólman v roce 1996 výrazně podílel na zlatu z MS ve Vídni, které bylo první v historii samostatné české reprezentace. Tři roky předtím získal na světovém šampionátu bronz. V roce 1999 vyhrál s Dallasem Stanley Cup, působil i v Calgary, St. Louis a Českých Budějovicích. Zapsal se také mezi vítěze Zlaté hokejky (1994), prestižní trofeje pro nejlepšího českého hokejistu roku.

Šedesátiletý Herink je jedním ze zakladatelů parahokeje v Česku. Vrcholem jeho profesní kariéry bylo MS v Ostravě v roce 2009, na němž se podílel jako předseda organizačního výboru.

Síň slávy českého hokeje vznikla v roce 2008. Kandidáty nominuje návrhová komise. K uvedení do Síně slávy českého hokeje je zapotřebí, aby nominaci schválily alespoň dvě třetiny jejích žijících členů. Počet takto oceněných osobností se dneškem zaokrouhlil na 150.