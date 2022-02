Češi mají první výhru, Švýcary zdolali na nájezdy. Rozhodl hvězdný útočník Krejčí

Čeští hokejisté porazili na olympijských hrách v Pekingu Švýcarsko 2:1 po samostatných nájezdech a získali dva body do tabulky skupiny B. O první výhře národního týmu v sezoně rozhodl David Krejčí, brankář Šimon Hrubec zlikvidoval však pět nájezdů soupeře. Ze hry se prosadil Jiří Smejkal, který otevřel v 5. minutě skóre.

Kouč Pešán udělal podle očekávání po porážce 1:2 s Dánskem změny ve složení obranných řad, mezi šestici beků se posunul Mozík, ve čtvrtém útoku Frolíka nahradil Smejkal.

Češi začali stejně jako ve středu aktivně a už ve třetí minutě měli k dispozici přesilovku. Sice ji nevyužili, ale šest sekund po jejím skončení otevřel skóre šťastným zásahem Smejkal.

Při práci na brankovišti se snažil posunout puk na Hynka Zohornu a Weber si bruslí srazil kotouč do vlastní branky. Češi tak poprvé v sezoně skórovali v zápase jako první.

Brankář Genoni, který tentokrát dostal přednost před Berrou, měl více práce než jeho protějšek Hrubec. V 7. minutě se proti pravidlům provinil Sedlák a Švýcaři trestali. Haas sice nejprve neuspěl, když usměrňoval kotouč po ostré nahrávce Andrighetta, jenže puk vzápětí vyplaval za Hrubcem v brankovišti a Haas už měl snadný úkol.

Utkání následně opanovali Hrubec a Genoni, kteří si připsali řadu zákroků. Švýcaři se mohli posunout do vedení v početních výhodách, vyloučení Kováře ani Kundrátka ve druhé třetině ale nepotrestali. Český tým se snažil kontrovat rychlými protiútoky, Řepík ani Stránský je ale do gólového zakončení nedotáhli.

Ve 45. minutě mohl Švýcarům zajistit vedení Andrighetto, Hrubec byl ale připraven. Na druhé straně to zkoušel Knot, i Genoni ale dával pozor.

Český tým pak přežil další oslabení při Šulákově vyloučení a v 56 . minutě mohl z dorážky skórovat Hyka. Obránce Frik mu ale v ideálním zakončení zabránil. Když se poté z brejku neprosadil Moser, zápas se prodlužoval.

O vítězi utkání nakonec rozhodly nájezdy. Na české straně se prosadil Krejčí, brankář Hrubec zastavil všech pět pokusů soupeře.

Závěrečné utkání v první fázi turnaje čeká český tým už v sobotu, kdy se střetne s neporaženými Rusy. Sborná, která dnes zdolala 2:0 Dánsko, obhajující zlato z Pchjongčchangu ještě neinkasovala ani gól.

Slováci stále bez bodu

Švédští hokejisté vyhráli nad Slovenskem 4:1 a jsou po dvou zápasech v základní skupině C stoprocentně úspěšní. V neděli je čeká souboj o první místo a přímý postup do čtvrtfinále v severském derby proti Finsku. Slovensko ani napodruhé nebodovalo a bude hrát také za dva dny o lepší nasazení do osmifinále proti Lotyšsku.

V úvodních zápasech Švédové zdolali Lotyše 3:2 a Slováci podlehli Finům 2:6. Do slovenské branky se místo olomouckého Konráda postavil další krajánek z české extraligy Tomek z Komety Brno, ale vydržel v ní pouze jednu třetinu. Tým kanadského kouče Ramsayho měl sice do poloviny úvodní části tři šance díky Romanovi, Kelemenovi a Hrivíkovi, ale z vedení se v čase 11:22 radovali Seveřané. Bengtsson našel z pravého kruhu na druhé straně Nordströma, který zamířil do odkryté branky.

V 17. minutě šel pykat za faul Hrivík, za 15 sekund jej následoval za vyhození puku do hlediště Rosandič a přesilovou hru pěti proti třem využil střelou z pravého kruhu Wallmark. Pět sekund před koncem první třetiny udeřili Švédové potřetí - Holmovo nahození tečoval před Tomkem Friberg.

Od druhé třetiny nahradil gólmana Komety Rybár. Slováci se neprosadili při své první přesilovce v utkání během Nordströmova pobytu na trestné lavici. Ve 28. minutě Rybár kryl Bengtssonovu šanci po přečíslení s Wallmarkem a vzápětí neproměnil svou příležitost ani De la Rose.Na druhé straně neměl přesnou mušku Cehlárik a Švédové se ubránili i při Pudasově vyloučení. V oslabení měl další příležitost De la Rose. Slováci se nedočkali snížení ani v tlaku už při plném počtu hráčů na ledě zakončeném Gernátovou střelou.

Na přelomu druhé a třetí části Seveřané ustáli další oslabení. Potom šel pykat na čtyři minuty Regenda, ale stav se neměnil, i když v oslabení mohl snížit Krištof. V 58. minutě při power play Slovenska zamířil do prázdné branky Carl Klingberg a zvýšil už na 4:0. V čase 58:18 sebral Hellbergovi čisté konto Slafkovský, který se trefil z pozice mezi kruhy z otočky. Sedmnáctiletý talent si připsal i třetí branku svého týmu na turnaji.

XXIV. zimní olympijské hry v Pekingu - hokej, muži:

Skupina B:

Česko - Švýcarsko 2:1 po sam. nájezdech (1:1, 0:0, 0:0 - 0:0)

Branky a nahrávky: 5. Smejkal (Klok, H. Zohorna) , rozhodující nájezd Krejčí - 9. G. Haas (Andrighetto). Rozhodčí: Ansons (Lot.), Bruggemann (USA) - Lazarev (Rus.), McCrank (Kan.). Vyloučení: 5:2. Využití: 0:1. Diváci: 834.

Česko: Hrubec - Mozík, Šulák, Kundrátek, Jeřábek, Klok, Knot - Hyka, Krejčí, Sedlák - M. Stránský, Jan Kovář, Červenka - Řepík, Sobotka, Lenc - Smejkal, T. Zohorna, H. Zohorna - od 25. navíc Frolík. Trenér: Filip Pešán.

Švýcarsko: Genoni - Diaz, Mirco Müller, Frick, Untersander, Y. Weber, Loeffel, Alatalo, Fora - Ambühl, Corvi, Hofmann - D. Hollenstein, G. Haas, Andrighetto - F. Herzog, Bertschy, Vermin - S. Moser, Thürkauf, Mottet. Trenér: Patrick Fischer.

Dánsko - Rusko 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 29. Karnauchov (Slepyšev, D. Voronkov), 60. K. Semjonov. Rozhodčí: Fraňo (ČR), Campbell (Kan.) - Hancock (USA), Malmqvist (Švéd.). Vyloučení: 5:1. Bez využití. Diváci: 907.

Dánsko: Dichow - O. Lauridsen, Jensen Aabo, Lassen, M. Lauridsen, Larsen, Nicholas Jensen, Kristensen - Nicklas Jensen, Nielsen, Boedker - Russell, Regin, Storm - Madsen, J. Jensen, Bau - Poulsen, Jakobsen, Aagaard. Trenér: Heinz Ehlers.

Rusko: Fedotov - Nikišin, N. Něstěrov, Jelesin, J. Jakovlev, Tělegin, Vojnov, Šaripzjanov - M. Grigorenko, Šipačov, Gusev - Galijev, K. Semjonov, Gricjuk - D. Voronkov, Karnauchov, Slepyšev - Čibisov, Andronov, V. A. Tkačov - Kajumov. Trenér: Alexej Žamnov.

1. Rusko 2 2 0 0 0 3:0 6 2. Dánsko 2 1 0 0 1 2:3 3 3. ČR 2 0 1 0 1 3:3 2 4. Švýcarsko 2 0 0 1 1 1:3 1

Skupina C:

Švédsko - Slovensko 4:1 (3:0, 0:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 12. Nordström (L. Bengtsson, Friberg), 19. Wallmark (Pudas, Tömmernes), 20. Friberg (Holm, Nordström), 58. C. Klingberg (Lander, Bromé) - 59. Slafkovský (Nemec). Rozhodčí: Romasko (Rus.), Schräder (Něm.) - Obwegeser (Švýc.), Oliver (USA). Vyloučení: 6:6. Využití: 1:0. Diváci: 653.

Švédsko: Hellberg - Fantenberg, L. Bengtsson, Folin, Holm, Tömmernes, Pudas, Lennström - C. Klingberg, Lander, Bromé - F. Olofsson, Wallmark, Holmberg - Rydahl, Everberg, J. de La Rose - Friberg, Krüger, Nordström - Linnus Johansson. Trenér: Johan Garpenlöv.

Slovensko: Tomek (21. Rybár) - Čerešňák, Čajkovský, Nemec, Marinčin, Kňažko, Gernát, Rosandič - Jurčo, Hrivík, Cehlárik - Holešinský, L. Hudáček, Takáč - Zuzin, Krištof, Kelemen - Slafkovský, Miloš Roman, Regenda - K. Pospíšil. Trenér: Craig Ramsay.