"Za tohle že dala dva a půl milionu?" Frölunda škrtla indiána, nové logo drtí kritika

Hokejová Frölunda ve středu představila nové logo a doma ve Švédsku vyvolala menší bouři. Náhrada za ikonického indiána se na první pohled nezalíbila.

Klub, který ovládl čtyři ze šesti ročníků Ligy mistrů a v Evropě patří k naprosté špičce, už před rokem a půl oznámil, že ke změně dojde. Rozhodl se tak v době, kdy identitu spojenou s původními Američany opustilo hned několik severoamerických celků.

Například hráči amerického fotbalu z Washingtonu už nejsou Redskins, ale Commanders. Vyslyšeli tak kritiky, kteří klubu vyčítali takzvanou kulturní apropriaci, tedy přivlastňování si minoritní kultury.

"Používání indiánského loga není do budoucna udržitelné," komentovala změnu Frölunda.

Nyní po dlouhých přípravách ukázala nové logo. Místo indiána je na něm celý název klubu a dvě písmena F, která ve středu tvoří písmeno H.

Det nya klubbmärket är klart! Vi välkomnar det in i föreningen. Här är det! pic.twitter.com/FvkNobmSn3 — Frölunda HC (@frolunda_hc) February 2, 2022

Zatímco dlouholetý kapitán mužstva Joel Lundqvist, bratr slavnějšího Henrika Lundqvista, nový koncept chválil, veřejnost reagovala rozpačitě. V anketě deníku Expressen 83 procent lidí hlasovalo, že je logo ošklivé. Zalíbilo se jen pěti procentům hlasujících. Zbytek nemá vyhraněný názor.

Ozvaly se i některé osobnosti. "Něco takového jsem tedy nečekal. Je to šeď a nic jiného," sdělil listu Sportbladet Glenn Hysén, příznivec Frölundy a bývalá fotbalová hvězda.

"Kdybych měl srovnávat, tak je nové logo bezpochyby horší než to staré. Je to jako den a noc. Ale i na to si člověk zvykne," dodal Hysén.

Vesměs kriticky se k novému logu postavila také švédská média. "Za tohle že Frölunda zaplatila milion?" uvedl svůj text Stefan Nilsson z Expressenu. O této částce hovořil šéf klubu Mats Grauers, v přepočtu tedy proměna vyšla na skoro dva a půl milionu korun.

Objevilo se i obvinění z plagiátorství, neboť logo prací s písmeny připomíná oděvní značku bývalé švédské lyžařky Fridy Hansdotterové.

Klub z Göteborgu začne představené logo využívat na dresech od příští sezony. Definitivně se tak zbaví přezdívky "Indians".

Indiánskou identitu opouští po dlouhých letech, představil ji v roce 1995. Měla odkazovat na 70. léta, kdy se o Frölundě kvůli jejímu drsnému stylu hry vykládalo, že razí taktiku z Divokého západu.

Takto Frölunda představila nové logo: