Finalisty Sportovce roku jsou Pastrňák či Vondroušová. Loňská královna Ledecká chybí

Pouze jeden bývalý vítěz, hokejista David Pastrňák, se dostal do nejlepší desítky 65. ročníku ankety Sportovec roku ČR. Ve finálovém výběru podle očekávání nescházejí wimbledonská vítězka tenistka Markéta Vondroušová či beachvolejbaloví mistři světa Ondřej Perušič a David Schweiner.

Elitní desítku svými hlasy v prvním kole určili členové Klubu sportovních novinářů. Oproti loňskému roku je ve finále stejná pouze trojice, chybí obhájkyně prvenství Ester Ledecká. Vítěz bude vyhlášen 21. prosince v Praze.

Pastrňák může navázat na prvenství z roku 2020. Vedle útočníka Bostonu, jenž letos poprvé v kariéře překonal v NHL hranici 100 bodů v sezoně, se stejně jako vloni dostali do desítky už jen oštěpař Jakub Vadlejch a tenisový pár Barbora Krejčíková, Kateřina Siniaková. Dvojice se podle pravidel ankety řadí do jednotlivců.

Poprvé v historii má mezi nejlepšími zastoupení lukostřelba, vítězstvím na mistrovství světa se o to zasloužila Marie Horáčková. Vedle ní se premiérově do druhého kola hlasování probojovaly také tenistky Vondroušová a Karolína Muchová, která prošla do finále French Open a semifinále US Open, a volejbalový pár Perušič, Schweiner.

Elitní desítku doplňují letošní mistři světa kanoista Martin Fuksa se snowboardcrossařkou Evou Adamczykovou a vodní slalomář Jiří Prskavec. Ve finálovém výběru je už pošesté. Ze sportů má letos nejsilnější zastoupení tenis, nejlepší fotbalista, kapitán reprezentace Tomáš Souček, skončil dvanáctý.

Lyžařka a snowboardistka Ledecká nebude moci navázat na dosavadní dvě prvenství. Obhájkyně trofeje v uplynulé sezoně zápolila se zraněním, prakticky nezávodila a od novinářů kvůli tomu tentokrát nezískala ani bod. Ve finálovém výběru chybí i předloňský vítěz ankety judista Lukáš Krpálek, kterému druhé kolo uniklo o jediné místo. Na elitní desítku ztratil 86 bodů.

Stejně jako Ledecká mezi jednotlivci se ani do finálové trojice mezi kolektivy nedostali obhájci prvenství - hokejoví reprezentanti. O vítězství se utkají stříbrní medailisté z mistrovství světa hokejistů do 20 let, "bronzové" hokejistky a smíšená atletická štafeta na 4×400 metrů, která mezi elitou rovněž skončila třetí. Ani jeden z této trojice týmů ještě mezi kolektivy nevyhrál.

V prvním kole ankety hlasovalo 217 členů Klubu sportovních novinářů, který letos slaví 100 let od založení. Druhé kolo potrvá do 10. prosince do 12:00. Slavnostní vyhlášení ankety se uskuteční 21. prosince v Praze tradičně v hotelu Hilton. Udělena bude i cena pro sportovní legendu, juniora roku a v kategorii oddanost sportu.