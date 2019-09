Drsné přivítání od mistra. Kladno bez Jágra dostalo v Třinci šest gólů

Hokejisté Kladna v prvním extraligovém klání po postupu z nižší soutěže nestíhali. Na ledě mistrovského Třince prohráli vysoko 2:6. Jaromír Jágr sledoval debakl jen ze střídačky. Olomouci pomohl k výhře Rostislav Olesz. Skóroval proti Vítkovicím, s nimiž se v létě nerozešel v dobrém.

Třinecké nasměroval k výhře Tomáš Marcinko, který vstřelil hattrick a připsal si navíc přihrávku. Oceláři rozhodli mezi 24. až 32. minutou, kdy z 1:0 odskočili až na 4:0.

Nováček soutěže, jehož výkonu přihlížel zraněný Jágr pouze ze střídačky, v úvodu třetí třetiny dvěma zásahy snížil. Úřadující mistr ale kontroval dvakrát v 52. minutě během čtrnácti sekund. Bylo hotovo.

"Do zápasu jsme vstoupili se zbytečně velkým respektem, nechali jsme Třinec hrát," litoval kouč Rytířů David Čermák.

Ani jeho třinecký protějšek Václav Varaďa však s výkonem svých svěřenců nebyl zcela spokojený: "Dobře jsme do zápasu vstoupili, ale šancí jsme si nevytvářeli moc, bylo to z naší strany hodně nervózní. Pomohly nám góly v přesilovkách, uklidnily nás. Vyhráli jsme zaslouženě, ale výsledek je pro Kladno krutý a neodpovídá obrazu hry. Hrálo velmi dobře, ztížilo nám to."

Domácí fanoušky potěšil Litvínov, favorizovanou Kometu porazil 2:1. Hosté se ujali vedení v deváté minutě zásluhou Jana Hruška, ale už 12 vteřin poté vyrovnal František Gerhát a v 29. minutě otočil stav sedmnáctiletý útočník Jan Myšák, jehož gól byl nakonec i vítězný. U jediné brněnské trefy asistoval Tomáš Plekanec.

Olomouc zahájila sezonu vítězstvím 2:1 v prodloužení na hřišti Vítkovic. O výhře Kohoutů rozhodl 18 sekund před koncem prodloužení v přesilové hře David Škůrek. Moravský souboj okořenil gólem Rostislav Olesz, který v létě ne zrovna v dobrém přestoupil do Olomouce z Vítkovic.

Mladoboleslavští porazili na svém ledě Pardubice 4:1, když o jejich úspěchu rozhodla druhá třetina. V ní domácí hned třikrát skórovali a po úvodním bezbrankovém dějství odskočili do vedení 3:0.

V utkání ligových outsiderů Karlovy Vary porazily Zlín těsně 2:1. Berani sice ještě v polovině utkání vedli zásluhou gólu Davida Noska z konce první třetiny, ale nakonec odjeli s prázdnou. Vyrovnání zařídil Ondřej Beránek, rozhodující gól dal ve 46. minutě Petr Koblasa.

1. kolo hokejové extraligy:

HC Oceláři Třinec - Rytíři Kladno 6:2 (1:0, 3:0, 2:2)

Branky a nahrávky: 13. Marcinko (Gernát, P. Vrána), 24. Marcinko (M. Kovařčík, Kundrátek), 26. Hrňa (P. Vrána, Marcinko), 32. Marcinko (Adamský, D. Musil), 52. O. Kovařčík (M. Kovařčík, D. Musil), 52. P. Vrána (Chmielewski, M. Stránský) - 42. Strnad (Barinka, Smetana), 48. Redlich (Machač, Strnad). Rozhodčí: Šír, Kubičík - Bryška, Hlavatý. Vyloučení: 4:7. Využití: 2:0, v oslabení: 1:0. Diváci: 5400 (vyprodáno).

Třinec: Bartošák - Kundrátek, M. Doudera, D. Musil, Galvinš, Gernát, M. Adámek - Stránský, P. Vrána, Chmielewski - Hrňa, Marcinko, Dravecký - O. Kovařčík, M. Kovařčík, Adamský - Hrehorčák, Hladonik, Kofroň - od 28. navíc Š. Novotný. Trenéři: Varaďa, Zadina a Raszka.

Kladno: Cikánek - Austin, Lakos, Nash, Kehar, Smetana, Barinka - Valský, Stach, O'Donnell - Melka, Réway, Zikmund - Redlich, Machač, J. Strnad - Š. Bláha, T. Kaut, Hajný. Trenéři: Lidický, D. Čermák a Kregl.

HC Verva Litvínov - HC Kometa Brno 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 9. Gerhát (M. Hanzl, J. Mikúš), 29. Myšák (Kašpar, Jarůšek) - 9. Hruška (Plekanec). Rozhodčí: Pešina, R. Svoboda - Ondráček, Špůr. Vyloučení: 3:4. Bez využití. Diváci: 5976.

Litvínov: Janus - Jánošík, Kubát, J. Říha, Ščotka, L. Doudera, Baránek, Trončinský - Jurčík, Helt, Trávníček - Válek, V. Hübl, F. Lukeš - Jarůšek, Myšák, Kašpar - Gerhát, J. Mikúš, M. Hanzl. Trenéři: Šlégr, Kotrla a Skuhrovec.

Brno: Vejmelka - Štencel, O. Němec, Pyrochta, Baranka, Gulaši, Bartejs, D. Mikyska - Zaťovič, P. Holík, Mueller - Hruška, Plekanec, L. Horký - Orsava, Lev, Kucsera - Plášek, Kusko, Jenyš. Trenéři: Fiala, Horáček, Pokorný a Oslizlo.

BK Mladá Boleslav - HC Dynamo Pardubice 4:1 (0:0, 3:1, 1:0)

Branky a nahrávky 25. Flynn (Najman, P. Kousal), 33. P. Musil (Ševc, Klepiš), 38. Vondrka (Hrbas), 60. Žejdl - 38. Tybor (R. Kousal, D. Kindl). Rozhodčí: Hodek, Veselý - Kajínek, Špringl. Vyloučení: 2:3. Bez využití. Diváci: 3576.

Mladá Boleslav: Krošelj - Hrbas, Ševc, Pláněk, Dlapa, Fillman, Bernad - Vondrka, Žejdl, D. Šťastný - Klepiš, Zbořil, Skalický - J. Stránský, P. Musil, R. Zohorna - P. Kousal, Najman, Flynn. Trenéři: Rulík a Patera.

Pardubice: Kacetl - Piché, Eklund, Holland, J. Kolář, J. Zdráhal, Mikuš, Hrádek - Tybor, R. Kousal, D. Kindl - Hovorka, Mandát, Rolinek - M. Látal, Poulíček, Machala - Rouha, Pochobradský, Bucek. Trenéři: Lubina, Bělohlav a Janecký.

HC Vítkovice Ridera - HC Olomouc 1:2 v prodl. (0:0, 1:1, 0:0 - 0:1)

Branky a nahrávky: 35. Š. Stránský (Výtisk, Roberts Bukarts) - 23. Olesz (Nahodil, Burian), 65. Škůrek (Klimek). Rozhodčí: Hradil, Lacina - Rožánek, Tošenovjan. Vyloučení: 5:7. Využití: 0:1. Diváci: 5503.

Vítkovice: Dolejš - Trška, Gregorc, D. Krenželok, Šidlík, Kvasnička, Výtisk - Zdráhal, Š. Stránský, Roberts Bukarts - Schleiss, Lakatoš, Vopelka - Dej, E. Němec, Mallet - Kurovský, Werbik, Guman. Trenéři: Petr a Trnka.

Olomouc: Konrád - Škůrek, Vyrůbalík, Jaroměřský, Ondrušek, Dujsík, Švrček - Irgl, J. Knotek, Ostřížek - Klimek, Kolouch, Strapáč - Olesz, Nahodil, Burian - Hecl, Handl, V. Tomeček. Trenéři: Tomajko a Moták.

HC Energie Karlovy Vary - PSG Berani Zlín 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 33. Beránek (Graňák, T. Mikúš), 46. Koblasa (Vondráček) - 18. D. Nosek (Szturc, Honejsek). Rozhodčí: Pražák, Šindel - Gerát, Hynek. Vyloučení: 4:5, navíc Hlava (Karlovy Vary) 10 min. Využití: 1:1. Diváci: 3428.

Karlovy Vary: F. Novotný - Šenkeřík, Stříteský, Graňák, Plutnar, M. Rohan, Eminger, Kubka - Flek, Gríger, T. Rachůnek - Beránek, Raška, T. Mikúš - Kohout, T. Knotek, Hlava - Vondráček, Skuhravý, Koblasa. Trenéři: Pešout a Mariška.

Zlín: Kašík (60. Huf) - Nosek, Žižka, Gazda, Freibergs, Buchta, Řezníček, Ferenc - Szturc, P. Sedláček, Köhler - Šlahař, Herman, Kubiš - Okál, Palmberg, Honejsek - Kratochvil, Popelka, Fryšara. Trenéři: Stavjaňa a M. Hamrlík.