Extraliga je zpátky. Boleslav předvedla předehrávce proti Olomouci obrat

Hokejisté Mladé Boleslavi porazili v předehrávaném utkání 48. extraligového kola Olomouc 3:2 po samostatných nájezdech. Bruslaři prohrávali po 24 minutách 0:2, nakonec se jim ale podařilo odčinit nedělní domácí porážku se Spartou (2:3) a bodově se dotáhli na dvanácté Kladno.
Hanáci jsou jedenáctí, mají o dva body navíc. Rozhodující gól v nájezdech, v nichž Středočeši proměnili čtyři z pěti pokusů, zaznamenal útočník Tomáš Fořt.
Domácí působili v první třetině - patrně i díky nedělní dohrávce 34. kola proti Pražanům - o poznání rozehranějším dojmem. Měli na kontě i více střeleckých pokusů, veselejší však odcházeli do kabin na první přestávku Olomoučtí, které v začínající 11. minutě poslal do vedení pěknou ranou z pozice za kruhy Rutar.
Mladá Boleslav pak měla největší šanci úvodní dvacetiminutovky paradoxně ve vlastním oslabení, když na Machovského najížděl osamocený Fořt, ale hostujícího gólmana nenachytal.
I ve druhé části se jako první prosadili Hanáci. Důrazný Plášek obral o puk v útočném pásmu obránce Skärberga a střelou pod horní tyčku nedal Furchovi šanci. Domácí se první branky dočkali tři sekundy po polovině základní hrací doby - z pravého křídla si najel do pásma Buchtele a střelou na přední tyčku překvapil Machovského. Vyrovnání měl na holi ve 35. minutě Fořt, ale tentokrát byl olomoucký brankář proti.
Další změnu skóre přinesla polovina třetí třetiny. Střelu či nahrávku Procházky srazil nešťastně nohou mezi betony brankáře Machovského obránce Rašner. V závěru základní hrací doby ještě Machovský odmítl konec zápasu povedeným zákrokem lapačkou proti Gewieseho střele, poslal tak zápas do prodloužení.
V takticky hraném nastavení měla dvě šance Mladá Boleslav, ale Machovský byl v obou případech pozorný, rozhodnout proto musely nájezdy. V nich byla šikovnější Boleslav, když se její hráči prosadili hned ve čtyřech případech z pěti pokusů, zatímco Olomoučtí skórovali dvakrát ze čtyř nájezdů.
Předehrávka 48. kola hokejové extraligy:
BK Mladá Boleslav - HC Olomouc 3:2 po sam. nájezdech (0:1, 1:1, 1:0 - 0:0)
Branky a nahrávky: 31. Buchtele (R. Koblížek, F. Pavlík), 51. O. Procházka (Rekonen), rozhodující sam. nájezd Fořt - 11. Rutar, 24. Plášek. Rozhodčí: Hribik, Pilný - Ondráček,Šimánek. Vyloučení: 2:4. Bez využití. Diváci: 2553.
Mladá Boleslav: D. Furch - Pyrochta, Jánošík, F. Pavlík, Lintuniemi, Gewiese, Skärberg, Vlasák - R. Koblížek, Fořt, Skalický - Lakatoš, Berglund, Buchtele - Rekonen, Gríger, O. Procházka - Malínek, Závora, Lichtag. Trenér: M. Hořava st.
Olomouc: Machovský - Stella, Cosgrove, Rutar, Rayen Petrovický, Rašner, Řezníček, Škůrek, Ondrušek - Orsava, D. Vitouch, Fridrich - Navrátil, Nahodil, Plášek - Matýs, Kusko, Krastenbergs - Doktor, Anděl, Ministr. Trenér: Róbert Petrovický.
Tabulka:
1.
Pardubice
47
24
5
7
11
149:106
89
2.
Karlovy Vary
47
22
6
4
15
128:117
82
3.
Plzeň
47
21
5
8
13
130:97
81
4.
Liberec
47
23
2
8
14
129:108
81
5.
Třinec
47
21
6
3
17
136:120
78
6.
Hradec Králové
47
20
8
2
17
124:110
78
7.
Sparta
47
21
5
4
17
146:123
77
8.
Brno
47
18
5
5
19
125:133
69
9.
Vítkovice
47
17
4
5
21
122:142
64
10.
České Budějovice
47
16
5
5
21
126:135
63
11.
Olomouc
48
18
3
3
24
112:141
63
12.
Kladno
47
15
5
6
21
114:123
61
13.
Mladá Boleslav
48
15
6
4
23
97:127
61
14.
Litvínov
47
11
3
4
29
100:156
43
