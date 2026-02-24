Přeskočit na obsah
24. 2. Matěj
Sport

Extraliga je zpátky. Boleslav předvedla předehrávce proti Olomouci obrat

ČTK

Hokejisté Mladé Boleslavi porazili v předehrávaném utkání 48. extraligového kola Olomouc 3:2 po samostatných nájezdech. Bruslaři prohrávali po 24 minutách 0:2, nakonec se jim ale podařilo odčinit nedělní domácí porážku se Spartou (2:3) a bodově se dotáhli na dvanácté Kladno.

neuvedeno
Radost hokejistů Mladé BoleslaviFoto: CTK
Hanáci jsou jedenáctí, mají o dva body navíc. Rozhodující gól v nájezdech, v nichž Středočeši proměnili čtyři z pěti pokusů, zaznamenal útočník Tomáš Fořt.

Domácí působili v první třetině - patrně i díky nedělní dohrávce 34. kola proti Pražanům - o poznání rozehranějším dojmem. Měli na kontě i více střeleckých pokusů, veselejší však odcházeli do kabin na první přestávku Olomoučtí, které v začínající 11. minutě poslal do vedení pěknou ranou z pozice za kruhy Rutar.

Mladá Boleslav pak měla největší šanci úvodní dvacetiminutovky paradoxně ve vlastním oslabení, když na Machovského najížděl osamocený Fořt, ale hostujícího gólmana nenachytal.

I ve druhé části se jako první prosadili Hanáci. Důrazný Plášek obral o puk v útočném pásmu obránce Skärberga a střelou pod horní tyčku nedal Furchovi šanci. Domácí se první branky dočkali tři sekundy po polovině základní hrací doby - z pravého křídla si najel do pásma Buchtele a střelou na přední tyčku překvapil Machovského. Vyrovnání měl na holi ve 35. minutě Fořt, ale tentokrát byl olomoucký brankář proti.

Další změnu skóre přinesla polovina třetí třetiny. Střelu či nahrávku Procházky srazil nešťastně nohou mezi betony brankáře Machovského obránce Rašner. V závěru základní hrací doby ještě Machovský odmítl konec zápasu povedeným zákrokem lapačkou proti Gewieseho střele, poslal tak zápas do prodloužení.

V takticky hraném nastavení měla dvě šance Mladá Boleslav, ale Machovský byl v obou případech pozorný, rozhodnout proto musely nájezdy. V nich byla šikovnější Boleslav, když se její hráči prosadili hned ve čtyřech případech z pěti pokusů, zatímco Olomoučtí skórovali dvakrát ze čtyř nájezdů.

Předehrávka 48. kola hokejové extraligy:

BK Mladá Boleslav - HC Olomouc 3:2 po sam. nájezdech (0:1, 1:1, 1:0 - 0:0)

Branky a nahrávky: 31. Buchtele (R. Koblížek, F. Pavlík), 51. O. Procházka (Rekonen), rozhodující sam. nájezd Fořt - 11. Rutar, 24. Plášek. Rozhodčí: Hribik, Pilný - Ondráček,Šimánek. Vyloučení: 2:4. Bez využití. Diváci: 2553.

Mladá Boleslav: D. Furch - Pyrochta, Jánošík, F. Pavlík, Lintuniemi, Gewiese, Skärberg, Vlasák - R. Koblížek, Fořt, Skalický - Lakatoš, Berglund, Buchtele - Rekonen, Gríger, O. Procházka - Malínek, Závora, Lichtag. Trenér: M. Hořava st.

Olomouc: Machovský - Stella, Cosgrove, Rutar, Rayen Petrovický, Rašner, Řezníček, Škůrek, Ondrušek - Orsava, D. Vitouch, Fridrich - Navrátil, Nahodil, Plášek - Matýs, Kusko, Krastenbergs - Doktor, Anděl, Ministr. Trenér: Róbert Petrovický.

Tabulka:

1.

Pardubice

47

24

5

7

11

149:106

89

2.

Karlovy Vary

47

22

6

4

15

128:117

82

3.

Plzeň

47

21

5

8

13

130:97

81

4.

Liberec

47

23

2

8

14

129:108

81

5.

Třinec

47

21

6

3

17

136:120

78

6.

Hradec Králové

47

20

8

2

17

124:110

78

7.

Sparta

47

21

5

4

17

146:123

77

8.

Brno

47

18

5

5

19

125:133

69

9.

Vítkovice

47

17

4

5

21

122:142

64

10.

České Budějovice

47

16

5

5

21

126:135

63

11.

Olomouc

48

18

3

3

24

112:141

63

12.

Kladno

47

15

5

6

21

114:123

61

13.

Mladá Boleslav

48

15

6

4

23

97:127

61

14.

Litvínov

47

11

3

4

29

100:156

43

