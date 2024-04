Osmnáctka vyzve ve čtvrtfinále Slováky. Pomohlo jí Švýcarsko

Čeští hokejisté obsadili na mistrovství světa do 18 let ve Finsku druhé místo ve skupině B a ve čtvrtečním čtvrtfinále se utkají v derby se Slovenskem, které zachránilo postup do play off drtivým vítězstvím 11:1 nad Norskem.

Před Česko se mohlo v tabulce skupiny posunout Švédsko v případě plného bodového zisku v duelu se Švýcarskem, ale vyhrálo jen 3:2 v prodloužení. Čeští mladíci v posledním utkání ve skupině v pondělí nečekaně podlehli 3:4 v prodloužení Kazachstánu a hrozilo jim, že ve čtvrtfinále narazí na jednoho z papírově nejtěžších soupeřů ze skupiny A, jimiž jsou USA a Finsko. Švédsko, nad kterým svěřenci trenéra Davida Čermáka vyhráli 3:2 po samostatných nájezdech, ale šanci nevyužilo a ztratilo se Švýcary bod. Na Čechy se tak sice Seveřané dotáhli, ale vzhledem k porážce ve vzájemném zápasu zůstali třetí. Slováci první tři zápasy na šampionátu prohráli se skóre 3:18 a k postupu potřebovali zdolat Norsko alespoň o tři branky. Tuto podmínku splnili vrchovatě a soupeře deklasovali dvouciferným výsledkem. Čtyři góly vstřelil Tomáš Pobežal. Třetí třetina zápasu se musela odehrát v tréninkové hale v Espoo, protože v druhé přestávce se na hlavním stadionu porouchala rolba, a když se ji pořadatelé snažili odvézt, poškodili led. Přestávka se tak protáhla na více než hodinu. Mistrovství světa hokejistů do 18 let ve Finsku: Skupina A (Espoo): Slovensko - Norsko 11:1 (5:1, 3:0, 3:0), 17:00 Finsko - USA. Tabulka: 1. USA 3 3 0 0 0 24:3 9 2. Finsko 3 3 0 0 0 14:1 9 3. Slovensko 4 1 0 0 3 14:19 3 4. Lotyšsko 4 1 0 0 3 10:18 3 5. Norsko 4 1 0 0 3 8:29 3 Skupina B (Vantaa): Švédsko - Švýcarsko 3:2 v prodl. (1:1, 1:1, 0:0 - 1:0) 18:00 Kanada - Kazachstán. Tabulka: 1. Kanada 3 3 0 0 0 20:4 9 2. Česko 4 1 1 1 1 9:12 6 3. Švédsko 4 1 1 1 1 15:12 6 4. Švýcarsko 4 1 0 1 2 8:16 4 5. Kazachstán 3 0 1 0 2 7:15 0