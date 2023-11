Z Premier League do nejvyšší hokejové soutěže. Petr Čech bude hrát za Belfast

Bývalý fotbalový brankář Petr Čech si vyzkouší angažmá v nejvyšší britské hokejové soutěži. Na hostování ho získali obhájci titulu Belfast Giants, kteří představili novou posilu na klubovém webu. Jednačtyřicetiletý rekordman v počtu startů za fotbalovou reprezentaci přišel jako dočasná výpomoc z druholigového týmu Oxford City Stars.

"Velmi si vážíme pomoci Oxford City Stars i samotného Petra. Je to uznávaný a úspěšný sportovec, který ví, co je potřeba k výkonu na nejvyšší úrovni. Jeho pomoc během hostování bude neocenitelná," uvedl trenér Belfastu Adam Keefe, jehož svěřenci před měsícem v Lize mistrů porazili doma Pardubice 3:2. Východočeši tehdy už s jistým postupem do play off přijeli bez řady hráčů základní sestavy.

Jednačtyřicetiletý Čech odstartoval hokejovou kariéru krátce po konci úspěšné fotbalové v roce 2019 v týmu Guildford Phoenix. Bývalý gólman Chelsea, Arsenalu, Rennes nebo Sparty s mužstvem ze čtvrté hokejové soutěže tehdy vyhrál ligu, play off i pohár.

Loni v listopadu přestoupil do Chelmsfordu, s nímž si letos zahrál finále poháru. V červnu odešel do Oxfordu. Na dresu má číslo 39, které v NHL proslavil Dominik Hašek.

Belfast bude pro Čecha čtvrtým angažmá v Británii. V této sezoně druhé ligy za Oxford odchytal šest zápasů, nyní má šanci si vyzkoušet Elite Ice Hockey League (EIHL). Týmu patří v ligové tabulce páté místo, odehráno má devět utkání.

"Belfast nás požádal, jestli bychom jim kvůli potížím s gólmany nezapůjčili Petra. Vidíme to jako skvělou příležitost pro Petra a těší nás, že jeho schopnosti jsou uznávány i na nejvyšší úrovni a že se mu tak důvěřuje," prohlásil ředitel hokejových záležitostí Oxfordu Shane Moore.

"Nepochybuju o tom, že si tuto zkušenost užije a předá ji i nám. Přejeme mu vše nejlepší a těšíme se, že se k nám za týden nebo tak nějak vrátí," dodal Moore.