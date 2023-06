Bývalá hvězda Sparty leží na psychiatrii. Je to těžší, než myslíte, napsal Réway

Jeho hokejová kariéra se stala na Slovensku nekonečnou telenovelou. Osmadvacetiletý hokejový útočník Martin Réway na sebe znovu upozornil, když sdílel své fotografie z psychiatrické léčebny, kde je hospitalizován kvůli užívání léků na spaní.

Svého času byl považován za největší talent slovenského hokeje od dob Žigmunda Pálffyho. Hokejová kariéra Martina Réwaye ovšem nenabrala očekávaný směr po strmé křivce směrem vzhůru, rodák z Prahy zažívá spíše postupný pád.

Naposledy vyděsil své fanoušky fotografií z psychiatrické léčebny, kde byl podle svých slov hospitalizován kvůli lékům na spaní. "Nejsem tady kvůli alkoholu ani drogám, takže nespekulujte," napsal k fotografii na svůj instagram. "Jsem tu kvůli práškům na spaní a je to těžší, než myslíte. Všem radím, aby se jim velkým obloukem vyhnuli," objasnil důvod svých potíží.

Bývalý hráč Sparty, Rytířů Kladno nebo Poruby rozvířil pozornost naposledy před měsícem, kdy nedostal pozvánku do národního týmu pro mistrovství světa. Asistent trenéra Peter Frühauf následně během přípravy naznačil, proč vedení národního týmu Réwaye vynechalo. "Každý reprezentant je nositelem určitého kodexu, je vzorem pro mládež. Tím jsem řekl všechno."

Réway, kterého před deseti lety draftovali Montreal Canadiens, však na sociálních sítích napsal, že se ho absence v týmu nijak nedotkla. "Jen pro info, nejsem naštvaný. Klukům jsem vždy držel palce nehledě na to, jestli jsem hrál, nebo ne. Věřím, že to máme všichni stejně tak," napsal.

Zároveň ale vyzval fanoušky, aby nevěřili fámám, které se kolem něj v poslední době vyrojily. Údajně byl viděn jistý den nad ránem ve Spišské Nové Vsi s drogami nebo alkoholem.

"Nic z toho není pravda a to, že to někdo slyšel, automaticky neznamená, že je to pravda. Člověk se snaží měnit svou pověst několik let a potom přijde nějaký expert, co mě v životě neviděl a prohlašuje, jaký jsem člověk jaký jsem spoluhráč v kabině. S tím mám problém," napsal.