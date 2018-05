Brankář Kašík opouští extraligu. Míří do české kolonie v Chabarovsku

před 37 minutami

V dalekém Chabarovsku bude od příští sezony působit hned pět Čechů.

Chabarovsk - Brankář Libor Kašík a útočník Tomáš Filippi jsou novými posilami hokejistů Chabarovsku v Kontinentální lize a v klubu z Dálného východu rozšíří početnou českou kolonii. V Amuru už působí obránci Jan Kolář, Michal Jordán a forvard Tomáš Zohorna.

Šestadvacetiletý Kašík se vydá ze Zlína na první zahraniční angažmá. "Libor byl dlouhodobě jasnou oporou Zlína. Dvakrát s ním byl ve finále, jednou vyhrál titul. Ve 26 letech přišel čas, aby se posunul do lepší soutěže a potvrdil své kvality," uvedl v tiskové zprávě zástupce Kašíka i Filippiho Robert Spálenka z agentury Sport Invest.

"Nebude to ale mít jednoduché, protože do klubu přichází po Finovi Metsolovi, který odváděl nadstandardní výkony a posunul se do Ufy," doplnil Spálenka.

O rok mladší Filippi, který dohrál ročník v Liberci, naváže na necelé tři sezony v KHL v dresu Magnitogorsku, s kterým předloni získal Gagarinův pohár. V polovině prosince ale kvůli problémům se zády ukončil smlouvu. "V Rusku má velmi dobré jméno, v Amuru s ním počítají na prvního centra. Mám radost, že se Tomáš dal zdravotně dohromady a vrací se do KHL," uvedl Spálenka.