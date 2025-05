Opustil fotbal, rozjel miliardový byznys. Jota míří výš než kdy dřív na trávníku

Jota skončil s fotbalem dřív, než čekal. Zklamání ale přetavil v miliardový úspěch ve světě technologií.

Když mu v roce 2020 Aston Villa neprodloužila smlouvu, José Ignacio Peleteiro si myslel, že se do světa velkého fotbalu ještě vrátí.

Bývalý ofenzivní záložník, známý fanouškům především jako Jota, měl za sebou solidní roky v Brentfordu a Birminghamu a věřil, že jeho čas ještě přijde. Jenže tělo i fotbalový trh byly proti. Místo návratu do Premier League přišel tichý odchod. Mohl to být konec kariéry, po kterém následuje pád do prázdna. Jenže u něj nastal pravý opak.

Nyní, o čtyři roky později, vede Jota firmu Groinn, která má podle britských médií hodnotu přes tři miliardy liber (asi 88,5 mld. Kč).

Nepůsobí v módě, gastronomii ani sportu, ale v agrárních technologiích. Tedy v oblasti, o které fotbalisté většinou nevědí vůbec nic. A právě to je na jeho příběhu nejzajímavější.

"Nikdy jsem si nemyslel, že budu podnikat v tomhle oboru. Ale vždycky mě zajímaly technologie a příroda. A když se mi ozvali lidé s tímhle nápadem, dávalo mi to smysl," vysvětlil Jota v rozhovoru pro španělský tisk.

Groinn kombinuje vývoj softwaru s využitím umělé inteligence a dat v zemědělství. Firma pomáhá farmářům optimalizovat výnosy, snižovat plýtvání vodou i energií a sází na udržitelnost.

Zní to jako klíčová věta z prospektu rozdávaného na technologickém veletrhu. Jenže tahle slova přicházejí od muže, který ještě před pár lety rozdával přihrávky na góly.

Přechod z trávníku k ředitelskému stolu ale Jota zvládl s lehkostí, jakou měl i na hřišti. Po konci v Aston Ville hrál chvíli ve Španělsku, pak v Saúdské Arábii. V roce 2022 definitivně pověsil kopačky na hřebík a začal se naplno věnovat byznysu.

Dnes se o něm mluví jako o jednom z mála bývalých sportovců, kterým se povedlo uspět i mimo stadion. Jeho jméno v obchodních kruzích roste rychleji než kdysi jeho tržní hodnota na Transfermarktu.

Podle magazínu The Grocer je Groinn jedním z nejrychleji rostoucích start-upů ve své kategorii v celé Evropě.

Přitom donedávna to vypadalo, že Jotův příběh bude mít nepříjemnou dohru. Krátce po konci kariéry čelil mediálnímu zájmu kvůli rozchodu s bývalou ženou Jessicou Bueno, která je v rodném Španělsku známou modelkou a mediální osobností.

Pár spolu má dítě, a i když rozvod byl podle Joty věcí minulosti, novináři mu tehdy příliš nedali pokoj. "Bylo to těžké období, všechno se na mě valilo. Ale práce mi pomohla zůstat soustředěný," řekl.

Jeho život dnes vypadá jinak. Místo tréninků schůzky. Místo stadionů zemědělské výstavy. Ale duch sportovce v něm zůstal.

Sám říká, že každé jednání bere jako zápas a každou investici jako risk, který se musí pečlivě zvážit. V kanceláři má dokonce na stěně dres z dob v Brentfordu - ne jako připomínku minulosti, ale jako motivaci.

Groinn mezitím expanduje. Firma má partnery v Německu, Francii i Latinské Americe. A Jota si podle lidí z branže drží v týmu přirozenou autoritu. Nepřehání to s formálností, ale ví, co chce. Mluví plynně anglicky, španělsky i portugalsky, což mu v byznysu otevírá dveře.

Nikdy si nekopl na velkém turnaji a nikdy nevyhrál titul. Ale ve třiatřiceti má španělský byznysmen něco jiného - stabilitu, respekt a vizi.