"Všichni se chichotají." Legenda přestřelila, její obří podpis je po roce na farmě

Z manažerského pohledu hotová pohroma. Švédský útočník Pierre Engvall, jenž ze svého sedmiletého kontraktu v hokejové NHL ukrojil teprve rok, skončil na farmě.

Newyorští Islanders mají za sebou zahajovací zápas sezony, Utahu doma podlehli 4:5 v prodloužení.

Největším překvapením - alespoň pro ty, kteří nesledovali dění v přípravném kempu - bylo, že v sestavě domácích chyběl 28letý Engvall. Muž, kterého jinak na ledě díky jeho téměř dvoumetrové výšce a rychlým nohám nelze přehlédnout.

Do kempu šel s tím, že místo v základu by měl mít jisté.

Odstartoval ve třetí lajně vedle Anderse Leeho a Jeana-Gabriela Pageaua, kam s ním trenér a bývalý slavný brankář Patrick Roy na základě úspěchů v posledním play off počítal.

Většinu minulého ročníku odehrál Engvall dokonce ve druhé formaci. V 74 zápasech základní části posbíral 28 bodů (10+18).

V kempu se ale propadal. Tak moc, že se nezastavil ani na pozici zdravého náhradníka, ale překvapivě rovnou zamířil na farmu do Bridgeportu.

"Patří do druhého třetího útoku, ale stalo se to, že jeho pozici si vybojoval Maxim Cyplakov. A my musíme dělat co nejlepší rozhodnutí, abychom dali dohromady nejlepší možnou sestavu. Takhle jednoduché to je. Pierre neudělal nic špatně, ale v tuto chvíli v podstatě ztratil práci. Není to hráč do spodních dvou formací," vysvětloval Engvallův propad 81letý generální manažer Islanders Lou Lamoriello.

Právě on, žijící ligová legenda, je za Švéda zodpovědný. V předminulé sezoně ho přivedl výměnou z Toronta a později s ním podepsal sedmiletou smlouvu s ročním platem tři miliony dolarů, což už tehdy vzbuzovalo nechápavé reakce.

"Engvall je fajn hráč a do týmu Islanders skvěle zapadá, ale sedm let?!" divil se Dom Luszczyszyn z online deníku The Athletic, který smlouvu ohodnotil nelichotivou známkou D+.

"S takto dlouhým kontraktem a s připočítáním pozdější ztráty výkonnosti se měl Engvall blížit k roční částce 1,7 milionu dolarů. Místo toho dostal tři, víc, než je jeho aktuální hodnota. Možná se vyplatí, když dostane výraznější roli. Možná. Vzhledem k té délce je to ale naprosto bizarní sázka," doplnil.

Vývoj mu dal za pravdu.

"Všichni se chichotají, že Engvall skončil na listině nechráněných hráčů (musel se tam objevit při cestě na farmu - pozn. red.) poté, co podepsal smlouvu v téměř maximální možné délce," poznamenal před pár dny Luszczyszynův kolega Arthur Staple.

Na delší dobu než Engvalla mají Islanders momentálně uvázané jen útočné hvězdy Mathewa Barzala s Boem Horvatem a brankáře Ilju Sorokina.

Engvall je sice levnější, ale pořád stojí skoro tolik jako čtyři záložní brankáři klubu včetně Jakuba Škarka. A co je hlavní, má dostat ještě 18 milionů dolarů. Tedy částku, za kterou by se na sezonu a půl daly pořídit služby Davida Pastrňáka.

S comebackem to švédský forvard bude mít těžké. Islanders mají pod platovým stropem velmi těsno a zatím je netrápí marodka.

Jiné kluby nechtěly Engvalla s jeho nevýhodným kontraktem ani zadarmo, když byl dostupný skrze listinu nechráněných hokejistů, natož aby za něj platily protihodnotou při výměně.

Další možností je budoucí vyplacení ze smlouvy a nový start jinde za smysluplnějších podmínek.