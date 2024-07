Po zemětřesení může být z Čecha jednička. Calgary vyvěsilo bílou vlajku, zní v NHL

Hrozila mu výměna, nakonec ale z hokejového Calgary odešel jeho největší a prakticky nesesaditelný konkurent. Český brankář Dan Vladař tím pádem stojí před životní šancí.

V uplynulé základní části NHL zasáhli do více než poloviny zápasů jen dva čeští gólmani. Lukáš Dostál se 44 duely a Petr Mrázek, který se s 56 představeními mohl jako jediný označit za týmovou jedničku.

Kdo bude nejvytěžovanějším Čechem mezi tyčemi v příští sezoně, ovlivní řada faktorů. Vedle zmíněných jmen má slušnou šanci na prvenství i Vladař.

V posledních třech ročnících dělal náhradníka hvězdnému Jacobu Markströmovi. Postupně odchytal 23, 27 a 20 zápasů.

Teď by si mohl velmi výrazně polepšit. Calgary v červnu vyměnilo Markströma do New Jersey za defenzivního obránce Kevina Bahla a volbu v prvním kole draftu 2025.

Žádnou adekvátní náhradu do brankoviště poté nesehnalo. Jen 27letého Devina Cooleyho, jehož zkušenost s NHL spočívá v šesti - ne zrovna vydařených - utkáních za San Jose. Proto také souhlasil s minimálním ligovým platem.

Další brankářské posily se neočekávají.

To značí velkou šanci nejen pro Cooleyho, ale hlavně pro brzy 27letého Vladaře a o téměř čtyři roky mladšího Dustina Wolfa, kteří v poslední sezoně zaskakovali za Markströma.

Wolf, hvězda posledních ročníků farmářské AHL, je momentálně bez kontraktu, ale jako chráněný volný hráč by ho měl dříve nebo později podepsat.

Tak či onak, nejlépe placeným mužem z calgarského tria pravděpodobně zůstane Vladař, který má smlouvu ještě na rok a pod platovým stropem zabírá 2,2 milionu dolarů.

Post brankáře číslo jedna mu to však nezaručuje.

"Bitva mezi Vladařem a Wolfem o pozici jedničky pro zahajovací utkání sezony, to bude asi nejzásadnější příběhová linka tréninkového kempu," napsal nedávno deník Calgary Herald.

"Zatímco Vladař disponuje více zkušenostmi z NHL, kde nastoupil už 66krát (zápasy, v nichž chytal od začátku - pozn. Aktuálně.cz), většina lidí věří, že Wolf má zase vyšší potenciál a že právě on je gólmanem budoucnosti. Dá se ale odhadnout, že tito dva si v nadcházejícím ročníku rozdělí zátěž rovnoměrně," dodal list.

Zatímco pro Vladaře s Wolfem je odchod velezkušeného Markströma obří příležitostí, Calgary jako celek utrpělo.

Web The Athletic označil aktuální situaci v brankovišti kanadského týmu za "strašlivě problematickou".

"Vyvěsili bílou vlajku," přidal k počínání Flames analytik stanice TSN Bryan Hayes. "Podívejte se na jejich sestavu, vyhodili ji do povětří. Po trejdu Markströma teď mají dva mladé gólmany."

Flames minulý měsíc vyměnili za volbu v draftu také útočníka Andrewa Mangiapaneho, dalším oporám podobně dali sbohem ještě během sezony před uzávěrkou přestupů.

"Nemají dobrý tým, myslím, že výkonnostně půjdou ještě dolů," zhodnotil Hayes klub, který v 16členné konferenci naposledy skončil 11.

Vladařovi může zemětřesení pomoct. Před zářijovým přípravným kempem má ale co dohánět. Po operaci kyčle, kvůli které zmeškal závěr posledního ročníku, se teprve vrací na led.