Do Kladna přijedou hokejisté z Kanady. Zápas pomůže mladým krasobruslařkám

Zatímco hokejisté Rytířů pilně hrají jeden extraligový duel za druhým, na kladenském zimním stadionu se v sobotu chystá dokonce mezinárodní zápas.

Virtuální reprízu nedávného čtvrtfinále juniorského šampionátu obstarají amatéři. A navíc touto akcí chtějí podpořit jiné domácí sportovce.

Amatéři celku HC Gladiators Kladno vyzvou amatérský celek ze zámoří, do Česka dorazí pod prostým Canada Voyageurs, tedy "Kanadští cestovatelé".

Gladiátoři sice hrají II. místní ligu v rámci regionálního BNB Cupu, tedy na úrovni srovnatelné s fotbalovým okresem, přesto se očekává dramatický a tvrdý zápas.

"Hrát proti Kanadě je pro každého hokejistu čest a pro nás to bude splněný sen. Určitě jim nedáme nic zadarmo. Hráči z kolébky hokeje budou určitě tvrdým soupeřem, ale my se jejich hry do těla nebojíme," prohlásil kapitán domácího celku Josef Vyskočil.

Vedle hokejového zážitku diváci podpoří místní krasobruslařky. Výtěžek z duelu totiž půjde na podporu nadějných krasobruslařek z klubu HC PZ Kraso Kladno. Ten vede Natalie Eichenmannová, která také během večera zpestří program svým vystoupením.

Utkání na kladenském zimním stadionu začíná tuto sobotu v 17 hodin.