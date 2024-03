Obrovská smůla české štafety. Krsek těsně po strkanici se soupeřem přišel o kolík

Česká štafeta na 4×400 metrů ve složení Vít Müller, Michal Desenský, Patrik Šorm a Matěj Krsek nedokončila na halovém mistrovství světa rozběh. Krsek těsně po předávce po kontaktu s Nizozemcem Ramseym Angelou přišel o kolík.

Toto kvarteto tak v Glasgow nenaváže na páté místo z předloňského šampionátu v Bělehradě. O postup ještě budou bojovat ženy v sestavě Tereza Petržilková, Terezie Táborská, Lurdes Gloria Manuel a Lada Vondrová.

Čtvrtkaři měli nakročeno k postupu. Müller předal jako první a vedoucí pozici udržel i Desenský, který společně s Polákem odskočil portugalské a nizozemské štafetě.

Na třetím úseku se ale situace vyrovnala. Šorm sice předal jako první, ale prakticky v jedné linii se třemi soupeři. Na to doplatil Krsek, který v tlačenici u mantinelu přišel o kolík.

"Holanďan mi vrazil přímo do ruky a tím mi ho vyrazil. Držel jsem ho pevně, ale trefil mě přímo loktem," popsal Krsek v České televizi kritickou situaci. Česká výprava podle informací ČT z dějiště šampionátu podala protest.

Helena Jiranová neuspěla v rozběhu na 60 metrů překážek. Doběhla šestá v čase 8,19 sekundy, který byl o desetinu horší než její letošní maximum.

"Nezdálo se mi to tak špatné. Myslela jsme si, že to bude lepší tak o desetinu. Jsem letos ve formě a chtěla jsem to zde ukázat, bohužel to nevyšlo," litovala osmadvacetiletá běžkyně, která se celkově zařadila na 30. příčku.