Cíleně zrušil trénink a schoval se. Sinner otevřeně popsal reakci na zprávu o dopingu

Pár dnů před začátkem posledního grandslamu sezony přišel pro tenisový svět šok. Aktuálně nejlepší hráč světa měl na jaře pozitivní dopingový test, ale může přesto pokračovat dál. Král okruhu nyní popsal, jak těžké pro něj pak bylo ukázat se na veřejnosti.

Dodnes jeho případ není uzavřený a třiadvacetiletý tenista se snaží očistit své jméno u Světové antidopingové agentury (WADA).

Více než dva měsíce poté, co se v médiích objevilo, že měl v březnu během turnaje v Indian Wells pozitivní test na anabolický steroid klostebol, se tedy minulý týden alespoň pro televizi Sky Italia snažil osvětlit, jak celou kauzu prožíval.

"Stalo se to ve vážně choulostivé chvíli, těsně před grandslamem. Doteď to považuji za nejtěžší okamžik, který jsem si prožil. Najednou jsem neměl nic pod kontrolou, netušil jsem, co se stane," vzpomíná Sinner.

Později pozitivní test vysvětlil, že zakázanou látku si ve spreji aplikoval na malou ránu na ruce jeho fyzioterapeut a při masážích ji přenesl do jeho těla. Ten spolu s kondičním trenérem pak dostali z týmu vyhazov.

Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu (ITIA) mu na základě rozhodnutí svého nezávislého tribunálu odebrala body a prémie, které v Indian Wells za účast v semifinále získal.

Jelikož ale podle ní nenesl hráč vinu na porušení antidopingových pravidel, ani se nedopustil nedbalosti, může doteď italský čahoun hrát, objíždět turnaje a plnit roli světové jedničky, což je v očí mnohých dříve potrestaných hráčů a hráček hluboká nespravedlnost.

Sinner se tak v první chvíli během srpnových příprav na vrchol americké šnůry v New Yorku potřeboval skrýt před světem.

"Zpráva vyšla v úterý, ve středu jsem měl jít trénovat, ale bylo mi jasné, že tam bude spousta lidí, tak jsem to zrušil, abych nezpůsobil chaos. Raději jsem šel trénovat až ve čtvrtek odpoledne, když jsem věděl, že už spousta lidí bude z areálu pryč," vyprávěl dvojnásobný grandslamový šampion.

Poslední podnik velké čtyřky se mu povedl, vyhrál titul, negativní komentáře některých hráčů i fanoušků zprvu nenesl dobře.

"Nejsem zvyklý se někomu svěřovat, ale spousta lidí za mnou chodila a říkala: ´proč se takhle tváříš, vždyť jsi vyhrál?´ Moc mi pomohl můj otec a trenér Darren Cahill, kteří mi byli oporou, bez nich bych to nedokázal překonat," přiznal.

Momentálně ale ještě není jasné, jak celý příběh dopadne. Na přelomu září a října se WADA odvolala ke Sportovnímu arbitrážnímu soudu (CAS) v Lausanne a požaduje pro Sinnera zákaz startu na jeden až dva roky.

"Jednoho dne jsem se probudil a začal to vnímat jinak. Řekl jsem si, že jsem neudělal žádnou chybu. Jakkoli rozhodne soud, nedokážu to ovlivnit," popsal, jak se nakonec se situací vyrovnal.

Na kurtu na něm žádné vnitřní boje vidět nejsou. Po US Open ovládl podniky v Pekingu i v Šanghaji a ještě si upevnil post absolutního vládce současného tenisu.