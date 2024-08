Hlava v letadle, pak famózní obrat. Menšík ohromuje experty předčasnou vyspělostí

Tady to všechno začalo. Přesně před rokem Jakub Menšík v New Yorku naplno odhalil potenciál, když během oslavy 18. narozenin postoupil do třetího kola US Open. Letos to český tenisový talent zopakoval a ohromil nevídaným obratem ze stavu 0:2 na sety i z mečbolů soupeře. A zastavit se jen tak nehodlá.

Při oslavě vítězství si čahoun z Prostějova málem roztrhl tričko. Aby také ne. První dva sety proti Australanovi Tristanu Schoolkateovi prohrál 6:7, 2:6, odvracel dokonce dva mečboly. Když dotáhl postup v pátém setu, zmocnila se ho obrovská euforie.

"V průběhu dalších tří setů jsem se snažil jenom hrát a věřil až do konce. Vzpomněl jsem si i na Jirku Lehečku, že tu na turnaji také otočil stejný stav. A stalo se to znovu. Byla to asi má největší tenisová výzva kariéry," nechal se slyšet Menšík.

V New Yorku už obhájil loňský výsledek a stejnou porci bodů. Což bylo klíčové, aby se udržel v sedmé desítce světového pořadí. Jeho cíl na posledním grandslamu sezony je ale někde jinde.

"Narozeniny chci vždy slavit už jen v New Yorku. Do té doby chci vydržet v turnaji a už se to blíží," culil se Menšík, kterému bude devatenáct v neděli.

Právě jeho věk přišel na přetřes i v řadách tenisových expertů a médií. Nebývá totiž zvykem, že teenager zvládne takhle vypjaté momenty a otočí téměř ztracený zápas.

"Menšík tímto obratem ukázal známky předčasné vyspělosti," napsal například španělský tenisový serve Punto de Break.

"Obrovský talent," dodal zase na síti X známý portugalský reportér José Morgado.

What a comeback from Mensik. A great talent.



4h18.



Faces Nuno Borges on Saturday. pic.twitter.com/xPeXhlTBdQ — José Morgado (@josemorgado) August 30, 2024

Na druhou stranu Menšík byl v zápase druhého kola favoritem, vždyť bojoval proti hráči, který je na okruhu až na 193. místě. Českého tenistu ale zradilo všechno, rakety i výběr bot. Necítil se na kurtu vůbec dobře.

"Víceméně jsem si za to mohl sám. Hlavně ten druhý set jsem mu dal moc jednoduše. Ale čím déle se hrálo, tím jsem měl pocit, že hraju lépe a lépe. Člověk si říká, že už je konec, a je pomalu hlavou v letadle. Ale když se to podaří otočit, dodá mu to vítr do plachet a pak je schopen předvést skvělý výkon. To se stalo i mně," vysvětlil.

Teď má navíc velkou šanci dojít v turnaji ještě dál. Zatímco loni mu vystavil stopku domácí favorit Taylor Fritz, tentokrát vyzve v boji o osmifinále Portugalce Nuna Borgese, 34. hráče světa.

"Tahle část pavouku se poměrně vyčistila, byl tam třeba Tsitsipas. Určitě je to lepší, než kdybych hrál ve třetím kole s Djokovičem. Každý zápas je ale jiný a jestli je to 15. nebo 120. hráč světa, tak v daný den je možné, že i outsider nebo hůře postavený hráč je schopný předvést lepší výkon," upozornil mladý Čech.

Sám na sobě cítí, že za posledních dvanáct měsíců urazil kus cesty a tentokrát je v New Yorku zase o něco lepším tenistou, než byl coby čerstvě plnoletý teenager.

"Je to vývoj. Minulý rok to byl můj první grandslam a neměl jsem žádné zkušenosti. Ať jsem hrál s kýmkoliv, byl jsem outsider a nasával jsem atmosféru. Teď je to trochu jiná role. Chci tu udělat nějaký výsledek," hecoval se Menšík.

Sestřih vítězství Karolíny Muchové nad Naomi Ósakaovou: