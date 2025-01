Hašek na konci ledna oslaví šedesátiny. Budu počtvrté otcem, pochlubil se

Bývalý vynikající brankář a olympijský vítěz z Nagana Dominik Hašek prožívá nabité období. Loni na podzim kandidoval do Senátu, na konci ledna ho čeká oslava kulatých šedesátin a zároveň vyhlíží narození svého čtvrtého potomka.

Hašek má s bývalou manželkou Alenou dvě dospělé děti - Michaela (35 let) a Dominiku (29), která se proslavila jako zpěvačka a se svojí kapelou We Are Domi se dokonce probojovala až do finále Eurovize.

S přítelkyní Lenkou pak vychovávají syna Jana, kterému v letošním roce přibude bratříček, nebo sestřička. "Nikdy jsem nechtěl dopředu vědět, kdo se narodí. Člověk by měl být příjemně překvapený, když přijde ten nejkrásnější okamžik života," řekl muž, jehož časopis The Hockey News označil v roce 2012 za nejlepšího Evropana v historii NHL.

Novinku oznámil v rozhovoru pro Isport.cz. "Moc se těšíme. Myslím si, a zdůrazňuju to myslím si, že jak je člověk starší, víc myslí na to, co by se mohlo stát. Před třiceti lety jsem nebyl tak opatrný jako teď," dodal Hašek.