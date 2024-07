Hamilton se bál, že už nikdy nevyhraje. Po penaltách se vrátil studovat data

Deváté vítězství Lewise Hamiltona ve Velké ceně Británie na Silverstonu bylo vrcholem tohoto závodního víkendu. Domácí jezdec prokázal velkou houževnatost a Mercedes předvedl brilantní strategii, což přispělo k ukončení 945 dnů dlouhého čekání na triumf ve formuli 1.

Ještě před Grand Prix Hamilton a Mercedes udělali několik klíčových rozhodnutí.

Jedním z nich byla mírná úprava světlé výšky vozu W15. Ta sice snížila přítlak, ale zároveň omezila nadměrné opotřebení pneumatik v rychlých zatáčkách Silverstonu, které jsou známé svým náročným charakterem.

Sám Hamilton se poté, co spolu s kolegou Georgem Russellem a tisícovkami diváků sledoval úspěch Anglie v penaltovém rozstřelu na Euru, ještě vrátil do garáží Mercedesu. Tam až do pozdních hodin studoval data získaná během prvních dvou dnů britské Velké ceny.

"V sobotu večer jsem tu byl asi do 22 hodin," vysvětlil Hamilton. "Pracoval jsem na věcech, které bylo třeba zlepšit. Mám pocit, že se mi to v závěrečné fázi Grand Prix podařilo."

V průběhu nedělního závodu se pilot Mercedesu ocitl v známé, ale vypjaté situaci. Ve 41. kole z 52 měl náskok 2,7 sekundy před Landem Norrisem, který ale výrazně ztrácel a zezadu se řítil Max Verstappen s Red Bullem.

V té chvíli byla péče o pneumatiky klíčovým faktorem. Hamilton dokázal udržet vedení a dosáhl svého 104. vítězství ve formuli 1.

Už v tréninku vynikal na měkké směsi pneumatik Pirelli, ale klíčové bylo, jak na ní dokázal jet během závodu. "945 dní čekání na vítězství bylo plné emocí. Toto vítězství je pro mě velmi výjimečné," prohlásil Brit.

Dva a půl roku čekání na triumf bylo plné pochybností a bojů. "Bylo to těžké, ale důležité je se nevzdat. Musíte dál bojovat, i když se cítíte na dně," popsal Hamilton své pocity.

Vzpomínal na období od posledního vítězství ve Velké ceně Saúdské Arábie v prosinci 2021 a odhalil své vnitřní boje. "Byly dny, kdy jsem měl pocit, že nejsem dost dobrý a už nedokážu vyhrát. Ale mám kolem sebe skvělé lidi, kteří mě podporují. Pokaždé, když vidím úsilí našeho týmu, nakopne mě to."

Klíčová byla pro nejistého jezdce podpora týmu Mercedes a příznivců.

"Fanoušci po celém světě mě hodně podporovali. Děkuji všem v továrně i zde, mám vás rád a bůh vám žehnej," řekl dojatě Hamilton před bouřícími tribunami v cíli Velké ceny Británie.

"Tohle je můj poslední závod tady v Silverstonu s tímto týmem. Chtěl jsem ho pro ně vyhrát, protože mám ty lidi rád a moc si jich vážím," dodal.

Šéf týmu Mercedes Toto Wolff předpověděl, že Hamilton zvítězí ještě před odchodem z Mercedesu do Ferrari. To se také vyplnilo. "Bylo to fantastické. Naše poslední Velká cena Británie po 12 letech spolupráce nemohla dopadnout lépe," řekl Wolff.

Zároveň pochválil Hamiltona za bezchybnou jízdu v náročných podmínkách. "Ano, v poslední době jsme měli těžší časy. Ale Lewisova dnešní bezchybná jízda v různých podmínkách byla skvělá. Výkonnostně to vypadá, že se vracíme do špičky."