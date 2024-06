Gruzie psala další kapitolu fotbalové pohádky, ale Španělé pak příběh rázně ukončili

Fotbalisté Španělska porazili v osmifinále mistrovství Evropy Gruzii 4:1.

Gruzie nakročila k pokračování fotbalové pohádky, kterou coby nováček na šampionátu psala postupem ze skupiny přes českou reprezentaci, a vedla po vlastním gólu Robina Le Normanda.

Favorit však měl trvalou převahu a o jeho góly se pak postarali Rodri, Fabián Ruiz, Nico Williams a Dani Olmo.

Oba soupeři si zopakovali vzájemné souboje z kvalifikace, v níž Španělé doma zvítězili 3:1 a venku dokonce 7:1. "La Roja" navázala na první fázi šampionátu, v níž jako jediná neztratila ani bod a ani jednou neinkasovala.

Další rekord překonal Lamine Yamal. Ve věku 16 let a 353 dní se stal nejmladším hráčem, který se objevil ve vyřazovacím zápase Eura.

Překonal zápis Angličana Judea Bellinghama (18 let a 4 dny na minulém ME). Mladík z Barcelony se pak stal teprve druhým hráčem do 18 let ve vyřazovací fázi velkého turnaje po sedmnáctiletém Pelém na MS 1958 ve Švédsku.

Španělé se v atraktivním čtvrtfinále utkají 5. července ve Stuttgartu s domácím Německem.

Mistrovství Evropy ve fotbale v Německu - osmifinále:

Španělsko - Gruzie 4:1 (1:1)

Branky: 39. Rodri, 51. Ruiz, 75. Williams, 83. Olmo - 18. vlastní Le Normand. Rozhodčí: Letexier - Mugnier, Rahmouni - Brisard (video, všichni Fr.). ŽK: Morata - Davitašvili. Diváci: 42.233. Hráno v Kolíně nad Rýnem.

Španělsko: Simón - Carvajal (81. Navas), Le Normand, Laporte, Cucurella (66. Grimaldo) - Pedri (52. Olmo), Rodri, Ruiz (81. Merino) - Yamal, Morata (66. Oyarzabal), Williams. Trenér: De la Fuente.

Gruzie: Mamardašvili - Kakabadze, Gvelesiani (79. Kvekveskiri), Kašia, Dvali, Ločošvili (63. Citaišvili) - Čakvetadze (63. Davitašvili), Kiteišvili (41. Altunašvili), Kočorašvili - Mikautadze (79. Zivzivadze), Kvaracchelija. Trenér: Sagnol.