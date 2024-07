České pivo nepil, ale o mechaniky obavy měl. Boss superbiků chválí okruh v Mostě

Gregorio Lavilla dlouhé roky úspěšně závodil na motocyklu. Pak přesedlal na pozici manažera a dnes je výkonným ředitelem MS superbiků. "Trať v Mostě nabízí dobrý kompromis mezi dramatickým závoděním a bezpečností," chválí Španěl před víkendovými závody okruh na severu Čech. Držitel Zlatých řídítek za přínos světovému motorsportu poskytl on-line deníku Aktuálně.cz exkluzivní rozhovor.

Když jste poprvé přijel do České republiky, líbily se vám víc české dívky nebo české pivo?

Ani jedno (smích). Vzpomínám si, jak moji mechanici vyráželi v noci ven a já jsem se bál, jestli pak bude moje motorka v pořádku. Bylo mi 24 let a rozhodně jsem se soustředil na závodění.

Jako na první trati v Česku jste se svezl v Brně. Jak se vám okruh líbil, patřil mezi vaše oblíbené?

Poprvé jsem tam jel v roce 1995 v mistrovství světa v kategorii dvěstěpadesátek. Ve Španělsku jsme v té době neměli Aragonii ani Barcelonu, takže jsem byl zvyklý na nepříliš rychlé, plynulé a široké tratě. Když jsem přijel do Brna, tak koukám: je to nahoru a dolů a hodně široké. Říkal jsem si tehdy, že to nebude vůbec snadné, ale že je to moc pěkné místo.

Světový šampionát superbiků tento víkend zamíří do Mostu. Měl jste možnost si tento okruh projet?

Byl jsem tu v sezoně 1997. V kategorii Pro Superbike jsem tehdy vedl a skončil jsem druhý. Takže jsem v Mostě už stál na stupních vítězů. Byla to hodně rychlá trať.

Kolik se toho od časů vašeho závodění do dneška muselo v Mostě změnit?

Jako součást mistrovství světa superbiků Mostečtí udělali hodně práce. Trať jako taková zůstala, ale je tu nový asfalt, změnily se obrubníky i odstupy a sklon štěrkových únikových zón. A mimo trať také ředitelství závodu.

Česko se na mapu MS superbiků vrátilo před třemi lety. Jak jste spokojen s pokrokem organizátorů v Mostě?

Když jsme se dohodli na první závod v roce 2021, tak jsme udělali plán. Řekl jsem: Dobře, tohle je minimum pro první rok, tohle je minimum pro druhý. Všechno bylo splněno a teď cítím, že nám nabízí dobrý kompromis mezi dramatickým závoděním a bezpečností.

Co Autodromu Most chybí k dokonalosti?

Když se takhle ptáte, možná bych řekl, že jsme trochu stísnění v paddocku. Je v něm spousta aktivit a také máme hodně týmů. Možná bychom mohli mít rychlejší přístup z paddocku nahoru k hlavní tribuně. Místo tunelu most a v něm možná i nějaké ubytování. Vím, že je to velká investice, ale mohlo by se to do budoucna zvážit.

Jaká budoucnost česká světový šampionát superbiků poté, co společnost Dorna koupil vlastník F1 Liberty Media?

Liberty Media se líbí produkty, které Dorna má a samozřejmě prioritou je vždycky být lepší a růst. Řekli nám, že se nemáme bát a máme pokračovat v tom, co děláme. Ale je brzy na to říkat něco konkrétního.

V čem vidíte potenciál pro růst šampionátu superbiků?

Superbiky jsou úspěšné ve Francii, tady v České republice, Nizozemsku či v Itálii. Vidím velký zájem fanoušků, kteří jezdí na motorkách. Naším cílem je teď pravděpodobně expanze v Asii.

Jaký produkt můžete výrobcům motocyklů nabídnout?

My jsme ten produkt. Jsme třetí šampionát po formuli 1 a MotoGP. Superbiky jsou druhé v jedné stopě. Ale svým způsobem jsme první, protože u nás se závodí na produkčních strojích, zatímco MotoGP jsou prototypy.

Takže jak se říká: když v neděli vyhrává, v pondělí prodává?

Je důležité propojit závody a prodej. Majitelé motorek stále víc cílí na něco konkrétního. Chtějí jezdit na okruhových dnech, aby se bavili. Také potřebujete k té značce i nějaký produkt, a tím MS superbiků je. Je velký zájem o motorky, které vám dávají velký zážitek z jízdy na okruhových dnech, jako jsou supersporty nové generace. Vidím hodně zajímavých výrobců, kteří k nám míří právě do třídy supersportů. Jako laboratoř pro různé novinky nebo vynálezy je to skvělé.

Jste bývalý jezdec, dokonce šampion prestižního britského seriálu BSB. Nyní jste výkonným ředitelem MS superbiků. Vidíte díky svým zkušenostem z okruhu věci jinak, než klasičtí manažeři?

Myslím, že lépe chápu připomínky jezdců a týmů. Sám jsem si emoce a pocity křivdy prožil, takže jim rozumím. Také je to dobré pro všechny činnosti související s bezpečností a podmínkami na trati. Musím umět vyhodnotit, jestli je trať dostatečně bezpečná nebo ne. Jsem rád, že jsem si tím prošel. Závodění byla moje práce až do roku 2009.