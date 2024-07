Francouzské ragby se utápí v sexuálních skandálech

Přípravné turné francouzské ragbyové reprezentace po Jižní Americe provázejí kontroverze. Krátce poté, co svaz po rasistické poznámce na sociálních sítích poslal domů Melvyna Jamineta, byli kvůli podezření ze sexuálního napadení v Argentině zatčeni hráči Oscar Jegou a Hugo Auradou.

"Probíhá vyšetřování. Pokud se ta fakta potvrdí, bude to velmi vážné," řekl na tiskové konferenci v Argentině prezident Francouzské ragbyové federace Florian Grill.

"Naše myšlenky musí být s tou mladou ženou. Pokud je to pravda, jde to proti všemu, co ragby dělá, co buduje a co představuje. Nemám ale žádné informace a nemohu říct, co se stalo," dodal Grill.

Francie v sobotním utkání v Mendoze porazila domácí Argentinu 28:13 a oba později zatčení hráči Jegou a Auradou si v něm odbyli reprezentační debut.

Ve středu se Francie střetne v Montevideu s domácí Uruguayí a poté se vrátí do Argentiny na další duel v sobotu v Buenos Aires.

V neděli francouzský svaz poslal domů ragbistu Toulonu Jamineta, jenž podle agentury AP uvedl v později smazaném videu na instagramu: "První Arab, na kterého narazím, ode mě dostane hlavičku."

Za vyjádření se následně omluvil.

"Federace důrazně odsuzuje poznámky Melvyna Jamineta ve videu zveřejněném na sociálních sítích. Takové komentáře jsou naprosto nepřijatelné a jsou v rozporu se základními hodnotami našeho sportu," uvedli představitelé francouzského ragby v prohlášení. Událost dále vyšetřují.

"Chápu, že to mohlo ublížit a urazit mnoho lidí. Chci dát jasně najevo, že tyto komentáře v žádném případě neodrážejí moje hodnoty ani hodnoty francouzského týmu," napsal později Jaminet na instagramu.

Francii reprezentuje od roku 2021, dosud odehrál za národní tým 20 zápasů a předloni s ním slavil triumf v turnaji Six Nations.