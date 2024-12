Fousek bude znovu kandidovat na šéfa české fotbalu. Proti němu se postaví Bárta

Předseda Fotbalové asociace ČR (FAČR) Petr Fousek bude v květnu na volební valné hromadě usilovat o obhajobu funkce.

Kandidaturu oznámil klubům na dnešním zasedání ligového grémia Ligové fotbalové asociace, která v Česku řídí profesionální soutěže. Na svém webu o tom informovala FAČR.

Proti němu se postaví výkonný ředitel Ligové fotbalové asociace Tomáš Bárta, jenž má podporu od některých velkých klubů.

Fousek řídí asociaci od léta 2021, kdy ve volbách porazil bývalého reprezentanta Karla Poborského.

Během letoška několikrát řekl, že do konce roku oznámí, zda bude znovu kandidovat.

"Plním svůj slib, který jsem dal fotbalovému hnutí a zejména regionálnímu fotbalu v létě," prohlásil Fousek.

"Od ledna do března příštího roku proběhnou valné hromady okresních a krajských fotbalových svazů a myslím, že je naprosto správné, aby ještě před nimi jejich zástupci jasně věděli, zda současný předseda má zájem pokračovat," pokračoval první muž českého fotbalu.

"Jsem přesvědčen, že asociace byla v období tohoto vedení úspěšná, a to sportovně i jinak. Ne vše se beze zbytku povedlo, ale právě proto považuji za svoji povinnost nabídnout kontinuitu," prohlásil Fousek.

Asociaci se podle něj podařila celá řada věcí. "Reprezentace mužů A hrála dvakrát na Euru a postoupila do Ligy národů A, reprezentace do 21 let byla také dvakrát na mistrovství Evropy. K postupu mají blízko i ženy a dařilo se i mládežnickým kategoriím. FAČR je ekonomicky stabilní, podstatně posílila řadou opatření také důvěryhodnost fotbalu," podotkl Fousek.

"Asociace také realizovala velké projekty - ať už tuzemské jako například řešení stadionu Evžena Rošického, změnu stanov FAČR nebo strategický plán, či mezinárodní jako loňské finále Konferenční ligy a jiné. K nim desítky středních či menších," doplnil šéf asociace.

Kandidovat proti němu bude výkonný ředitel Ligové fotbalové asociace Tomáš Bárta.

"Na jednáních ligového výboru v posledních měsících probíhaly diskuze o možných kandidátech na tuto funkci. Po nějakém čase některé významné české kluby za mnou přišly, jestli bych uvažoval o kandidatuře na předsedu FAČR. Po nějaké zralé úvaze i s vědomím podpory ligových klubů jsem přikývl. Chci kandidovat na předsedu FAČR," řekl Bárta.

Fousek a Bárta jsou prvními oficiálními adepty na funkci. Na začátku října odmítl další kandidaturu Poborský. Valná hromada, která bude znovu po čtyřech letech volební, se uskuteční 29. května v Praze.