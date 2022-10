Když se fotbal změní v chaos, paniku a smrt. Nejtragičtější bylo běsnění v Limě

Do babyboxu na radnici Prahy 6 dnes dopoledne někdo odložil novorozenou holčičku. Zabalená byla v dece a uložená v modročervené tašce. Dostala jméno Vendulka a je letošním patnáctým dítětem odloženým do některé ze schránek v Česku a 246. za dobu jejich existence. Sdělil to zakladatel sítě babyboxů Ludvík Hess.

Podle něj tašku s holčičkou vložil neznámý dárce do babyboxu v Jilemnického ulici v 11:16 a je sedmým dítětem odloženým do tamního babyboxu. "V tuto chvíli už o ni pečují lékaři v Motole. Skóre holky versus kluci změnila na 134:112 ve prospěch holčiček," doplnil Hess.

Naposledy někdo odložil do babyboxu v Praze 6 dítě loni v listopadu a stejně jako nyní to byla holčička, která dostala jméno Isabella. Babybox na budově radnice Prahy 6 je od července 2010. Loni v červnu původní zařízení nahradil modernější, tzv. babybox nové generace.

V Česku je celkem na osm desítek babyboxů, které mají předejít ohrožení zdraví a životů odkládaných dětí. Když do něj někdo vloží dítě, zapne se vyhřívání, ventilace a s mírnou prodlevou i alarm, který upozorní personál zdravotnického zařízení. Schránky jsou umístěné tak, aby se lidé nemuseli bát, že je při odkládání dítěte někdo překvapí. Babyboxy mají ale i kritiky, kteří tvrdí, že odporují některým článkům Úmluvy o právech dítěte, například právu na jméno, totožnost, státní příslušnost a právu znát své rodiče.