Fotbalové Tipsport ligy se zúčastní pět týmů z české ligy, turnaj na Maltě končí

Pět českých prvoligových týmů se v lednu představí v 28. ročníku tradičního zimního přípravného fotbalového turnaje Tipsport ligy. Tři nejlepší tuzemské kluby posledních let Sparta, Plzeň a Slavia jako obvykle scházejí, z první poloviny aktuální tabulky nejvyšší soutěže se zúčastní Mladá Boleslav, Olomouc a Hradec Králové.

Po šesti letech se neuskuteční turnaj Tipsportu na Maltě, který sázková kancelář zrušila. Společnost to uvedla na tiskové konferenci.

Stejně jako v minulém ročníku se Tipsport ligy zúčastní 16 týmů, které jsou rozděleny do čtyř čtyřčlenných skupin. Každý z celků odehraje tři utkání. Celkový vítěz, který získá prémii 200 tisíc korun, vzejde ze společné tabulky. Tři skupiny budou mít základnu v Česku, a to v Mladé Boleslavi v Praze na Xaverově a Prostějově. Skupina D se uskuteční na Slovensku v Senci, dva duely bude hostit Zlín.

Vedle Mladé Boleslavi, Olomouce a Hradce Králové se z českých prvoligových mužstev zúčastní ještě Teplice a Pardubice. Oproti minulému roku jeden zástupce z tuzemské nejvyšší soutěže ubyl. Sedm celků je z české druhé ligy, mezi nimi i aktuální lídr tabulky Zlín a obhájce trofeje v Tipsport lize Chrudim. Zbylá čtyři mužstva jsou ze Slovenska. Turnaj se bude hrát od 7. do 29. ledna.

"Vzhledem k tomu, že týmům z jednotlivých lig začíná jarní část sezony v různých termínech, bylo extrémně těžké poskládat to dohromady. Kluby jsou v jiné fázi přípravy. Rodilo se to tři čtyři měsíce i za cenu kompromisů. Letos nestartuje tradiční účastník Bohemians 1905, nevyhovovalo jim to vzhledem k přípravě," uvedl ředitel turnaje Aleš Kolář.

"Baník Ostrava měl velký zájem, ale termínově se to nepovedlo dát dohromady. Takže Baník jako jediný bude startovat s B-týmem. Co se týká ostatních prvoligových klubů, ne všechna utkání budou hrát v nejsilnějších sestavách," řekl Kolář.

I proto Tipsport označil za největšího favorita Trnavu s kurzem 6:1, z českých ligových celků je nejvýše Olomouc s koeficientem 8:1. Účastník Konferenční ligy Mladá Boleslav má až 10:1.

Tipsport už nebude pořádat turnaj na Maltě. Předchozích šesti ročníků se zúčastnily vždy čtyři různé kluby, a to i ze zahraničí. "Je to definitivní. Po šesti letech jsme zrušili tento turnaj a nahradili ho tím, že jsme se Chancí vstoupili jako titulární sponzor do první a druhé ligy," řekl Václav Sochor z Tipsportu.

"Kromě Tipsport ligy, která je velmi tradičním a úspěšným turnajem, chceme dále fotbal asociovat především s Chancí," připomněl Sochor, že Tipsport je prostřednictvím společnosti Chance, která pod něj patří, od této sezony titulárním partnerem první a druhé ligy.