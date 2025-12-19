"Lidi by si měli uvědomit, že podzim byl slušný." Kouč Sparty překvapil hodnocením

Trenér Brian Priske zhodnotil podzimní část sezony fotbalistů Sparty jako slušnou. A to přesto, že v lize ztrácí sedm bodů na vedoucí Slavii.
„Ligu jsme začali velmi dobře, pak ale nastalo období, kdy jsme nepředvedli dostatečnou kvalitu,“ přiznal kouč Sparty.
„Jestli to bylo kvůli motivaci, hladu, nebo ryzí kvalitě v den zápasu, je těžké říct. Myslím si, že celkově to bylo slušných pět šest měsíců. To by si lidé měli uvědomit," vzkázal Priske.
Osmačtyřicetiletý Dán během prvního angažmá ve Spartě v letech 2022 až 2024 získal dva ligové tituly a jednou i domácí pohár. Na Letnou se vrátil letos v červnu.
„Měli jsme za sebou těžkou sezonu, v létě se ze třetiny změnil realizační tým. Nemůžete věci jen tak spravit. Postoupili jsme v domácím poháru a Konferenční lize a jsme druzí v české lize, kde ale samozřejmě potřebujeme dohnat ztrátu,“ prohlásil Priske.
„Celkově to bylo slušné, ale chceme to nejlepší. Netěší nás, že ztrácíme sedm bodů na Slavii. Mojí prací je to na jaře změnit,“ doplnil po čtvrtečním duelu závěrečného 6. kola ligové fáze Konferenční ligy.
Sparta v něm porazila Aberdeen 3:0, skončila ve společné tabulce 36 mužstev čtvrtá a postoupila přímo do osmifinále.
„Myslím si, že můžeme porazit každého, samozřejmě. Jinak by nemělo cenu hrát. Ve vyřazovacích dvojzápasech je možné všechno. Uděláme naprosté maximum, abychom další utkání vyhráli, ale je až v březnu,“ upozornil letenský trenér.
„Nikdy nevíte, potřebujete možná i trochu štěstí při losu. Věříme, že můžeme vyhrát každý zápas. Rozhodně je možné Konferenční ligu vyhrát, Liga mistrů je těžší," řekl Priske.
