Fotbal
ŽIVĚ

Sparta - Aberdeen. Sparta chce zakončit rok vítězně a přímým postupem do osmifinále

Sport

Sledujte online přenos z utkání fotbalové Konferenční ligy mezi Spartou Praha a Aberdeenem.

Nejnovější
FILE PHOTO: Belarusian President Lukashenko attends a meeting with Russian President Putin in Moscow

ŽIVĚLukašenko oznámil, že v Bělorusku je rozmístěná ruská raketa Orešnik

Běloruský prezident Alexandr Lukašenko oznámil, že v jeho zemi je od středy umístěna nedávno vyvinutá ruská hypersonická raketa Orešnik, která může nést jaderné zbraně. Píše to agentura AFP. Ruský prezident Vladimir Putin letos v srpnu oznámil, že Rusko zahájilo sériovou výrobu těchto raket a řekl, že by ještě letos mohly být rozmístěny v Bělorusku.

Kandidát Motoristů na post ministra životního prostředí Filip Turek čelí kritice především kvůli rasistickým a homofobním příspěvkům na sociálních sítích.

ŽIVĚTurek se dočkal. Pavel jej na Hradě přijme v pondělí

Prezident Petr Pavel přijme v pondělí v 11:00 na Pražském hradě čestného prezidenta Motoristů a poslance Filipa Turka. Hrad to oznámil ve čtvrtek na svém webu. Motoristé chtějí, aby se Turek stal ministrem životního prostředí, přestože prezident má k jeho jmenování výhrady. Pavel novou vládu ANO, SPD a Motoristů jmenoval v pondělí, resort vede dočasně ministr zahraničí a šéf strany Petr Macinka.

