Sparta - Aberdeen. Sparta chce zakončit rok vítězně a přímým postupem do osmifinále
Sledujte online přenos z utkání fotbalové Konferenční ligy mezi Spartou Praha a Aberdeenem.
Naděje na olympijskou senzaci. Češku od medaile dělily jen čtyři setiny sekundy
Česká skeletonistka Anna Fernstädtová byla čtvrtá v závodě Světového poháru v Siguldě. Od medaile devětadvacetiletou reprezentantku dělily čtyři setiny sekundy.
„Byli příliš líní.“ Expert odhalil zákulisní chyby, jež Rusy stály kritické vybavení
Zásadní chyba a údajná „lenost“ posádky ruského námořnictva umožnily ukrajinskému podvodnímu dronu Sub Sea Baby zaútočit v Novorossijsku a poprvé v historii zasáhnout ponorku třídy 636.3 Varšavjanka, píše ukrajinský web The New Voice of Ukraine.
ŽIVĚLukašenko oznámil, že v Bělorusku je rozmístěná ruská raketa Orešnik
Běloruský prezident Alexandr Lukašenko oznámil, že v jeho zemi je od středy umístěna nedávno vyvinutá ruská hypersonická raketa Orešnik, která může nést jaderné zbraně. Píše to agentura AFP. Ruský prezident Vladimir Putin letos v srpnu oznámil, že Rusko zahájilo sériovou výrobu těchto raket a řekl, že by ještě letos mohly být rozmístěny v Bělorusku.
ŽIVĚTurek se dočkal. Pavel jej na Hradě přijme v pondělí
Prezident Petr Pavel přijme v pondělí v 11:00 na Pražském hradě čestného prezidenta Motoristů a poslance Filipa Turka. Hrad to oznámil ve čtvrtek na svém webu. Motoristé chtějí, aby se Turek stal ministrem životního prostředí, přestože prezident má k jeho jmenování výhrady. Pavel novou vládu ANO, SPD a Motoristů jmenoval v pondělí, resort vede dočasně ministr zahraničí a šéf strany Petr Macinka.
Rodiče mě o všechno obrali, tvrdí španělská tenistka. Za další dluhy prý může manžel
O takové kariéře si většina tenistek nechává jen zdát. Vyhrála čtyři grandslamy, byla světovou jedničkou v singlu i čtyřhře. Přesto nyní španělská legenda Arantxa Sánchezová Vicariová hraje na hraně bankrotu kvůli dluhům, které ji dostaly až před soud.