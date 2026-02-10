Přeskočit na obsah
Benative
10. 2. Mojmír
Sport

Souček poslal West Ham do extáze, v nastavení ale "Kladiváři" o cennou výhru přišli

Sport

Český fotbalista Tomáš Souček poslal v utkání 26. kola anglické ligy proti Manchesteru United svým gólem West Ham do vedení, zachraňující se londýnský klub ale o výhru v šesté minutě nastavení přišel a se soupeřem remizoval 1:1.

Premier League - West Ham United v Manchester United
Tomáš Souček slaví gól v utkání s Manchesterem UnitedFoto: REUTERS
Český záložník se prosadil v 50. minutě duelu, kdy si naběhl před branku a zblízka poslal do sítě přihrávku kapitána Bowena.

Dal svůj 39. gól v Premier League, což je historický rekord mezi českými hráči. Dosud se o první místo dělil s Patrikem Bergerem.

Rodák z Havlíčkova Brodu se dočkal třetí trefy v ligové sezoně a první od 8. listopadu.

Na český rekord potřeboval 217 zápasů. Berger nasázel 38 branek v 225 duelech v dresu Liverpoolu, Portsmouthu a Aston Villy, za něž hrál v letech 1996 až 2008.

"Kladiváři" ovšem proti Manchesteru United těsný náskok nakonec neudrželi. Casemirův vyrovnávací zásah ještě neplatil kvůli ofsajdu, ale v šesté minutě nastavení srovnal střídající Šeško.

Londýnský celek bodoval ve čtvrtém z posledních pěti kol a na první nesestupovou příčku ztrácí dva body, Nottingham ovšem odehrál o utkání méně.

Manchester natáhl sérii neporazitelnosti na devět ligových zápasů, minulé čtyři duely ale vyhrál. V tabulce zůstal čtvrtý o bod před Chelsea, která doma neudržela dvoubrankové vedení a s nováčkem z Leedsu jen remizovala 2:2.

Po necelé hodině hry vedla zásluhou Joaa Pedra a Palmera, který k asistenci na vedoucí trefu přidal proměněnou penaltu.

Jenže hosté góly v 67. a 73. minutě srovnali. Nejprve nezaváhal z pokutového kopu Nmecha a po něm se prosadil střídající Okafor.

"Blues" stejně jako Manchester United nenavázali na sérii čtyř výher. Leeds neprohrál ve čtvrtém z posledních pěti kol a od sestupového pásma ho dělí šest bodů.

Další londýnský tým Tottenham na vlastním hřišti podlehl Newcastlu 1:2. Za hosty skóroval v nastavení první půle díky Thiawovi. O odpověď "Kohoutů" se po změně stran postaral Gray, jenže krátce nato Newcastle opět odskočil po Ramseyho gólu.

O záchranu bojující Tottenham čeká na výhru už osm kol, na první sestupové místo má pětibodový náskok. Gólman poraženého celku Antonín Kinský byl opět jen na lavičce a dál čeká na první start v ligové sezoně.

Bournemouth uspěl na stadionu Evertonu 2:1, přestože prohrával. Ve druhé půli ale Rayan s Adlím mezi 61. až 64. minutou dokonali obrat a domácí poté dohrávali bez vyloučeného O'Briena.

Anglická fotbalová liga - 26. kolo:

West Ham - Manchester United 1:1 (50. Souček - 90.+6 Šeško), Everton - Bournemouth 1:2 (42. Ndiaye z pen. - 61. Rayan, 64. Adlí), Chelsea - Leeds 2:2 (24. Joao Pedro, 58. Palmer z pen. - 67. Nmecha z pen., 73. Okafor), Tottenham - Newcastle 1:2 (64. Gray - 45.+5 Thiaw, 67. Ramsey).

1.

Arsenal

25

17

5

3

49:17

56

2.

Manchester City

25

15

5

5

51:24

50

3.

Aston Villa

25

14

5

6

36:27

47

4.

Manchester United

26

12

9

5

47:37

45

5.

Chelsea

26

12

8

6

47:30

44

6.

Liverpool

25

11

6

8

40:35

39

7.

Brentford

25

12

3

10

39:34

39

8.

Everton

26

10

7

9

29:30

37

9.

Bournemouth

26

9

10

7

43:45

37

10.

Newcastle

26

10

6

10

37:37

36

11.

Sunderland

25

9

9

7

27:29

36

12.

Fulham

25

10

4

11

35:37

34

13.

Crystal Palace

25

8

8

9

26:29

32

14.

Brighton

25

7

10

8

34:33

31

15.

Leeds

26

7

9

10

36:45

30

16.

Tottenham

26

7

8

11

36:37

29

17.

Nottingham

25

7

5

13

25:38

26

18.

West Ham

26

6

6

14

32:49

24

19.

Burnley

25

3

6

16

25:49

15

20.

Wolverhampton

25

1

5

19

16:48

8

