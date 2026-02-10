Souček poslal West Ham do extáze, v nastavení ale "Kladiváři" o cennou výhru přišli

Český fotbalista Tomáš Souček poslal v utkání 26. kola anglické ligy proti Manchesteru United svým gólem West Ham do vedení, zachraňující se londýnský klub ale o výhru v šesté minutě nastavení přišel a se soupeřem remizoval 1:1.
Český záložník se prosadil v 50. minutě duelu, kdy si naběhl před branku a zblízka poslal do sítě přihrávku kapitána Bowena.
Dal svůj 39. gól v Premier League, což je historický rekord mezi českými hráči. Dosud se o první místo dělil s Patrikem Bergerem.
Rodák z Havlíčkova Brodu se dočkal třetí trefy v ligové sezoně a první od 8. listopadu.
Na český rekord potřeboval 217 zápasů. Berger nasázel 38 branek v 225 duelech v dresu Liverpoolu, Portsmouthu a Aston Villy, za něž hrál v letech 1996 až 2008.
"Kladiváři" ovšem proti Manchesteru United těsný náskok nakonec neudrželi. Casemirův vyrovnávací zásah ještě neplatil kvůli ofsajdu, ale v šesté minutě nastavení srovnal střídající Šeško.
Londýnský celek bodoval ve čtvrtém z posledních pěti kol a na první nesestupovou příčku ztrácí dva body, Nottingham ovšem odehrál o utkání méně.
Manchester natáhl sérii neporazitelnosti na devět ligových zápasů, minulé čtyři duely ale vyhrál. V tabulce zůstal čtvrtý o bod před Chelsea, která doma neudržela dvoubrankové vedení a s nováčkem z Leedsu jen remizovala 2:2.
Po necelé hodině hry vedla zásluhou Joaa Pedra a Palmera, který k asistenci na vedoucí trefu přidal proměněnou penaltu.
Jenže hosté góly v 67. a 73. minutě srovnali. Nejprve nezaváhal z pokutového kopu Nmecha a po něm se prosadil střídající Okafor.
"Blues" stejně jako Manchester United nenavázali na sérii čtyř výher. Leeds neprohrál ve čtvrtém z posledních pěti kol a od sestupového pásma ho dělí šest bodů.
Další londýnský tým Tottenham na vlastním hřišti podlehl Newcastlu 1:2. Za hosty skóroval v nastavení první půle díky Thiawovi. O odpověď "Kohoutů" se po změně stran postaral Gray, jenže krátce nato Newcastle opět odskočil po Ramseyho gólu.
O záchranu bojující Tottenham čeká na výhru už osm kol, na první sestupové místo má pětibodový náskok. Gólman poraženého celku Antonín Kinský byl opět jen na lavičce a dál čeká na první start v ligové sezoně.
Bournemouth uspěl na stadionu Evertonu 2:1, přestože prohrával. Ve druhé půli ale Rayan s Adlím mezi 61. až 64. minutou dokonali obrat a domácí poté dohrávali bez vyloučeného O'Briena.
Anglická fotbalová liga - 26. kolo:
West Ham - Manchester United 1:1 (50. Souček - 90.+6 Šeško), Everton - Bournemouth 1:2 (42. Ndiaye z pen. - 61. Rayan, 64. Adlí), Chelsea - Leeds 2:2 (24. Joao Pedro, 58. Palmer z pen. - 67. Nmecha z pen., 73. Okafor), Tottenham - Newcastle 1:2 (64. Gray - 45.+5 Thiaw, 67. Ramsey).
1.
Arsenal
25
17
5
3
49:17
56
2.
Manchester City
25
15
5
5
51:24
50
3.
Aston Villa
25
14
5
6
36:27
47
4.
Manchester United
26
12
9
5
47:37
45
5.
Chelsea
26
12
8
6
47:30
44
6.
Liverpool
25
11
6
8
40:35
39
7.
Brentford
25
12
3
10
39:34
39
8.
Everton
26
10
7
9
29:30
37
9.
Bournemouth
26
9
10
7
43:45
37
10.
Newcastle
26
10
6
10
37:37
36
11.
Sunderland
25
9
9
7
27:29
36
12.
Fulham
25
10
4
11
35:37
34
13.
Crystal Palace
25
8
8
9
26:29
32
14.
Brighton
25
7
10
8
34:33
31
15.
Leeds
26
7
9
10
36:45
30
16.
Tottenham
26
7
8
11
36:37
29
17.
Nottingham
25
7
5
13
25:38
26
18.
West Ham
26
6
6
14
32:49
24
19.
Burnley
25
3
6
16
25:49
15
20.
Wolverhampton
25
1
5
19
16:48
8
