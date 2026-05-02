Schickův galakoncert. Čech hattrickem složil svůj bývalý tým a sahá po Lize mistrů

Fotbalový Leverkusen velebí Patrika Schicka. Český útočník v 32. kole bundesligy nasázel tři góly do sítě Lipska a zásadním způsobem tak přispěl k důležitému vítězství 4:1 nad třetím týmem tabulky. Bayer se posunul na čtvrté místo, které zajišťuje účast v Lize mistrů. Schick už je třetím nejlepším střelcem soutěže s šestnácti góly.
Hoffenheim se Stuttgartem mají po remíze 3:3 ve vzájemném utkání stejně bodů jako Leverkusen. Hoffenheim s obráncem Vladimírem Coufalem v sestavě ztratil dvoubrankové vedení.
Už jistý mistr Bayern Mnichov gólem na 3:3 v desáté minutě nastavení na svém hřišti zachránil alespoň bod s posledním Heidenheimem.
Schick potvrdil skvělou formu, v posledních šesti kolech nastřílel devět branek a v ligovém ročníku má na kontě už 16 gólů. Celkově zaznamenal pátý hattrick v bundeslize, navíc proti svému bývalému týmu. V 25. minutě stál na konci kombinační akce a ve skluzu umístil míč do sítě. Asistenci si připsal Tella, jenž v závěru úvodního dějství zvýšil.
Čtvrt hodiny před koncem Schick s přehledem zakončil samostatný nájezd a podobně si poradil i na konci základní hrací doby, kdy bleskově odpověděl na Baumgartnerovo snížení. Třicetiletý český útočník navázal na dva góly z minulého kola při výhře 2:1 v Kolíně nad Rýnem. Třetí Lipsko, které neuspělo po pěti vítězstvích, má na Leverkusen čtyřbodový náskok.
Hoffenheimu chyběl kvůli trestu za žluté karty obránce Robin Hranáč, alespoň na lavičce ale byl poprvé v tomto roce uzdravený útočník Adam Hložek. Domácí vedli ve 49. minutě 3:1, dvakrát se prosadil nejlepší střelec týmu Kramarič. V 64. minutě snížil Demirovič, záhy ale Karazor dostal červenou kartou a hosté dohrávali v oslabení. Přesto se z poslední akce zápasu radovali z vyrovnání po Tomásově dorážce.
Podobný scénář měl i duel Bayernu s Heidenheimem. Trenér Kompany před odvetou semifinále Ligy mistrů proti Paris St. Germain šetřil opory a favorit prohrával po půlhodině o dva góly. Ještě do poločasu snížil Goretzka a stejný hráč po změně stran srovnal, hostům ale vrátil vedení rovněž dvougólový Zivzivadze.
Bavorský velkoklub se štěstím odvrátil druhou ligovou porážku v sezoně v desáté minutě nastaveného času. Oliseho střela se odrazila od tyče do zad brankáře Ramaje a následně za čáru.
Ve třetím zápase na lavičce Unionu Berlín poprvé bodovala trenérka Etaová. Domácí v souboji týmů z druhé poloviny tabulky prohrávali s Kolínem nad Rýnem ještě v 73. minutě o dvě branky, pak ale snížil Rothe a v 89. minutě uzavřel skóre Burcu. Krátce před vyrovnávacím gólem svého týmu přišel na hřiště střídající záložník Alex Král.
Německá fotbalová liga - 32. kolo:
Bayern Mnichov - Heidenheim 3:3 (44. a 57. Goretzka, 90.+10 vlastní Ramaj - 22. a 76. Zivzivadze, 31. Dinkci), Brémy - Augsburg 1:3 (64. Schmid - 24. a 45.+3 Kade, 69. Jakič), Frankfurt - Hamburk 1:2 (48. Uzun - 51. Grönbaek, 59. Vieira), Hoffenheim - Stuttgart 3:3 (8. a 49. Kramarič, 23. Touré - 20. Führich, 64. Demirovič, 90.+5 Tomás), Union Berlín - Kolín nad Rýnem 2:2 (73. Rothe, 89. Burcu - 33. Bülter, 61. El Mala), Leverkusen - Lipsko 4:1 (25., 76. a 89. Schick, 45. Tella - 80. Baumgartner).
Tabulka:
1.
Bayern Mnichov
32
26
5
1
116:35
83
2.
Dortmund
31
20
7
4
65:31
67
3.
Lipsko
32
19
5
8
63:42
62
4.
Leverkusen
32
17
7
8
66:43
58
5.
Stuttgart
32
17
7
8
66:46
58
6.
Hoffenheim
32
17
7
8
64:48
58
7.
Frankfurt
32
11
10
11
57:60
43
8.
Freiburg
31
12
7
12
44:52
43
9.
Augsburg
32
11
7
14
42:56
40
10.
Mohuč
31
8
10
13
39:49
34
11.
Hamburk
32
8
10
14
36:51
34
12.
Union Berlín
32
8
9
15
37:57
33
13.
Kolín nad Rýnem
32
7
11
14
47:55
32
14.
Mönchengladbach
31
7
11
13
36:50
32
15.
Brémy
32
8
8
16
37:57
32
16.
St. Pauli
31
6
8
17
26:53
26
17.
Wolfsburg
31
6
7
18
41:66
25
18.
Heidenheim
32
5
8
19
38:69
23
