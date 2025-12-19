Přeskočit na obsah
Fotbal

Proces hledání nového reprezentačního kouče skončil. Čechy má na MS dovést Koubek

ČTK

Miroslav Koubek se stal novým trenérem české fotbalové reprezentace. Do funkce jej jednomyslně zvolil výkonný výbor, oznámili na mimořádné tiskové konferenci v Praze představitelé Fotbalové asociace ČR. Čtyřiasedmdesátiletý kouč, který v září skončil ve Viktorii Plzeň, se s FAČR dohodl na smlouvě na dva a půl roku. Koubkovými asistenty budou Jan Suchopárek, Jaroslav Plašil a Jan Rezek.

Miroslav Koubek
Fotbalová asociace ČR zřejmě v pátek 19. prosince představí nového trenéra české reprezentace. Podle spekulací médií by se jím měl stát Miroslav Koubek (na snímku z 5. března 2025).Foto: CTK
Reprezentace byla bez hlavního trenéra po nečekané říjnové porážce 1:2 v kvalifikaci mistrovství světa na Faerských ostrovech, po níž byl odvolán Ivan Hašek i jeho spolupracovník Jaroslav Veselý. Druhý z asistentů Jaroslav Köstl zůstal jako dočasný kouč a mužstvo měl na starosti při listopadovém srazu. V březnovém play off o mistrovství světa již povede reprezentaci Koubek.

