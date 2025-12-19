Proces hledání nového reprezentačního kouče skončil. Čechy má na MS dovést Koubek

Miroslav Koubek se stal novým trenérem české fotbalové reprezentace. Do funkce jej jednomyslně zvolil výkonný výbor, oznámili na mimořádné tiskové konferenci v Praze představitelé Fotbalové asociace ČR. Čtyřiasedmdesátiletý kouč, který v září skončil ve Viktorii Plzeň, se s FAČR dohodl na smlouvě na dva a půl roku. Koubkovými asistenty budou Jan Suchopárek, Jaroslav Plašil a Jan Rezek.
Reprezentace byla bez hlavního trenéra po nečekané říjnové porážce 1:2 v kvalifikaci mistrovství světa na Faerských ostrovech, po níž byl odvolán Ivan Hašek i jeho spolupracovník Jaroslav Veselý. Druhý z asistentů Jaroslav Köstl zůstal jako dočasný kouč a mužstvo měl na starosti při listopadovém srazu. V březnovém play off o mistrovství světa již povede reprezentaci Koubek.
Nepřítel ustupuje, chlubil se Putin. Evropě popsal podmínky, jak brzdit eskalaci
Ukrajina není připravena jednat o územních ústupcích, zatímco Rusko chce konflikt ukončit mírovými prostředky, ale za podmínky odstranění hlavních příčin konfliktu, prohlásil dnes ruský prezident Vladimir Putin. Zároveň si kladl podmínky, které by vyloučily "speciální vojenskou operaci" vůči Evropě.
ŽIVĚMinistr Zůna: Prioritou je protivzdušná obrana, stíhačky F-35 koupíme
Ministerstvo obrany bude pokračovat ve strategických a významných modernizačních projektech, včetně nákupu amerických letounů F-35. Na páteční tiskové konferenci to uvedl ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD). Prioritou se podle něj stává protivzdušná obrana a působení armády v nových operačních doménách.
Přenosu na člověka brání jediný gen. Limitem je deset nakažených lidí, zjistili vědci
Ve chvíli, kdy by bylo potvrzených deset nakažených, by se nemoc rozšířila do běžné populace a šíří se nekontrolovaně. Tak podle vědců vypadá možný scénář, pokud by se smrtící varianta ptačí chřipky začala šířit mezi lidmi. „Lidé nakažení od zvířete mají smrtnost asi čtyřicet sedm procent,“ vysvětluje epidemiolog Roman Prymula.
Absurdní přízrak ze supermarketu. Má vůbec smysl o filmu Deník shopaholičky psát?
Eva Toulová s přídomkem nejhorší české režisérky se po půl roce od premiéry obludného Krtkova světa obhajujícího podnikatele Josefa Roušala vrací s druhým letošním filmem, tentokrát opět ze světa neškodných a s realitou se rozcházejících lifestylových komedií.
Olomouc koeficientu neprospěla. Česko drží klíčovou pozici, Poláci ale už dotírají
České fotbalové kluby se v žebříčku národních koeficientů UEFA drží na desátém místě, jejich náskok před jedenáctým Polskem se ale po čtvrtečních posledních zápasech ligové fáze Konferenční ligy znovu snížil, a to na 1,450 bodu.