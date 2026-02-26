Přeskočit na obsah
Benative
26. 2. Dorota
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport
ŽIVĚ

Plzeň - Panathinaikos 0:1. Krásná akce posílá hosty do vedení, Viktoria šanci spálila

Sport

Sledujte online přenos z odvetného utkání prvního kola play off fotbalové Evropské ligy mezi Viktorií Plzeň a Panathinaikosem Atény.

Reklama
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
ARCHIVNÍ FOTO: Americký prezident Donald Trump pořádá večeři guvernérů v Bílém domě ve Washingtonu.
ARCHIVNÍ FOTO: Americký prezident Donald Trump pořádá večeři guvernérů v Bílém domě ve Washingtonu.
ARCHIVNÍ FOTO: Americký prezident Donald Trump pořádá večeři guvernérů v Bílém domě ve Washingtonu.

ŽIVĚNeobvyklý krok USA: Radu bezpečnosti OSN povede první dáma

Americká první dáma Melania Trumpová bude v pondělí předsedat schůzce Rady bezpečnosti OSN, oznámil podle agentury Reuters Bílý dům. Spojené státy totiž přebírají měsíční rotující předsednictví. Trumpová chce na jednání zdůraznit význam vzdělání jako cesty k posílení tolerance a udržení světového míru. Podle její kanceláře půjde o historicky první případ, kdy první dáma USA takové jednání povede.

FILE PHOTO: Members of the Jalisco New Generation Cartel (CJNG) at an undisclosed location
FILE PHOTO: Members of the Jalisco New Generation Cartel (CJNG) at an undisclosed location
FILE PHOTO: Members of the Jalisco New Generation Cartel (CJNG) at an undisclosed location

Armáda ho dopadla díky milence. Zastaví jeho smrt spirálu násilí? Politolog varuje

Z pěstitele avokáda se vypracoval na nejmocnějšího drogového bosse Mexika. Armáda ho dopadla díky schůzce s milenkou. Jeho smrt ale nic nezmění. „Je strašně uspokojující vidět, jak ty záporáky někdo chytá nebo zabíjí. Ale on je vždycky někdo nahradí, protože ten byznys je prostě strašně výhodný,“ popisuje dopadení „El Mencha“ Jaroslav Bílek z Fakulty sociálních věd UK.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama