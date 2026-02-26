Plzeň - Panathinaikos 0:1. Krásná akce posílá hosty do vedení, Viktoria šanci spálila
Sledujte online přenos z odvetného utkání prvního kola play off fotbalové Evropské ligy mezi Viktorií Plzeň a Panathinaikosem Atény.
ŽIVĚNeobvyklý krok USA: Radu bezpečnosti OSN povede první dáma
Americká první dáma Melania Trumpová bude v pondělí předsedat schůzce Rady bezpečnosti OSN, oznámil podle agentury Reuters Bílý dům. Spojené státy totiž přebírají měsíční rotující předsednictví. Trumpová chce na jednání zdůraznit význam vzdělání jako cesty k posílení tolerance a udržení světového míru. Podle její kanceláře půjde o historicky první případ, kdy první dáma USA takové jednání povede.
„Nevzpomínám si, že bych se s Epsteinem setkala. Ptejte se Trumpa,“ řekla Clintonová
Bývalá americká ministryně zahraničí Hillary Clintonová výboru americké Sněmovny reprezentantů pro dohled sdělila, že nemá žádné informace o trestné činnosti sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Nevzpomíná si, že by se s ním kdy setkala.
Česko další padouch NATO, píše Politico. Armádními škrty riskuje Babiš Trumpův hněv
Podle serveru Politico se Česko může stát „padouchem“ NATO, a to kvůli plánovanému snížení výdajů na obranu pod hranici 2 % HDP. Návrh státního rozpočtu Babišovy vlády na letošní rok počítá v resortu obrany se škrty kolem 900 milionů eur, alespoň v porovnání s návrhem rozpočtu, který předkládala ještě předchozí Fialova vláda.
Armáda ho dopadla díky milence. Zastaví jeho smrt spirálu násilí? Politolog varuje
Z pěstitele avokáda se vypracoval na nejmocnějšího drogového bosse Mexika. Armáda ho dopadla díky schůzce s milenkou. Jeho smrt ale nic nezmění. „Je strašně uspokojující vidět, jak ty záporáky někdo chytá nebo zabíjí. Ale on je vždycky někdo nahradí, protože ten byznys je prostě strašně výhodný,“ popisuje dopadení „El Mencha“ Jaroslav Bílek z Fakulty sociálních věd UK.
ŽIVĚBabiš: Naší prioritou není Ukrajina, válku musí vyřešit Trump s evropskými lídry a Zelenským
Ukrajina není prioritou jeho kabinetu, válku musí vyřešit americký prezident Donald Trump s lídry Evropy a ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, řekl v rozhovoru pro Deník.cz premiér Andrej Babiš. Uvedl také, že Česká republika určitě nenastupuje cestu směrem k obranným výdajům ve výši 3,5 procenta hrubého domácího produktu.