Kovařík končí v čele kritizované komise rozhodčích. Sudí povede Španěl

Sport,ČTK

Novým předsedou komise rozhodčích Fotbalové asociace ČR (FAČR) se od nové sezony stane Španěl Carlos Clos Gómez.

Fotbal - Nový předseda Komise rozhodčích FAČR Carlos Clos Gómez
Nový předseda komise rozhodčích FAČR Carlos ClosFoto: Profimedia
Třiapadesátiletý bývalý mezinárodní sudí nahradí Libora Kovaříka, který po třech letech ve funkci končí.

Close na dnešním zasedání drtivou většinou schválil výkonný výbor FAČR a dohodl se s ním na roční smlouvě s dvouletou opcí. Asociace to uvedla na tiskové konferenci.

Kovařík šéfoval komisi rozhodčích po rezignaci Radka Příhody od léta 2023. Po této sezoně mu vyprší smlouva a vedení asociace se rozhodlo, že ji s bývalým prvoligovým sudím neprodlouží.

Pod jeho vedením byla komise často kritizována především kvůli nekonzistenci posuzování situací a časté obhajování i zcela zjevně chybných verdiktů rozhodčích.

"Probíhala jednání s oběma kandidáty, s panem Gómezem a panem Kovaříkem. Chceme navázat na to dobré, zároveň jsme cítili, že je čas na změnu," řekl předseda asociace David Trunda.

Clos už od konce loňského roku vypomáhal FAČR jako poradce delegovaný ze strany UEFA. Bývalý sudí, který řídil elitní zápasy španělské ligy i utkání mezinárodních soutěží, se specializuje na systém VAR (videorozhodčího).

Clos je třetím cizincem v čele českých rozhodčích. V letech 2016 až 2018 vedl komisi Polák Michal Listkiewicz, před nástupcem Příhody v létě 2021 byl na půl roku šéfem Portugalec Vítor Manuel Melo Pereira.

Vedle Close bude v nově složené komisi působit coby místopředseda Tomáš Bárta, zástupce a výkonný ředitel Ligové fotbalové asociace, která v Česku řídí profesionální soutěže. Jména dalších tří členů oznámí FAČR až v červnu.

U.S. Defense Secretary Hegseth and Chairman of the Joint Chiefs of Staff General Caine hold a briefing on the Iran war, at the Pentagon

ŽIVĚ Příměří platí, útoky na lodě ale nezůstanou bez reakce, řekl šéf Pentagonu

Příměří mezi USA a Íránem přetrvává a americká ochrana obchodních lodí v Hormuzském průlivu je samostatná a dočasná operace, uvedl dnes americký ministr obrany Pete Hegseth. Podle agentury Reuters očekává, že v budoucnu za ochranu klíčové vodní cesty převezme zodpovědnost zbytek světa. Podle šéfa sboru náčelníků štábů Dana Cainea íránské útoky na lodě zatím nenutí USA obnovit vojenské operace.

Ukrajinské armádě se v dubnu podařilo postoupit na různých místech frontové linie – dobyla po zhruba 40 kilometrech čtverečních v Charkovské, Záporožské a Doněcké oblasti, píše AFP. Foto je ilustrační.

ŽIVĚ Rusko oznámilo krátké příměří od 8. května, Ukrajina hlásí klid zbraní ještě dříve

Rusko oznámilo na 8. a 9. května příměří v bojích proti Ukrajině, učinilo tak u příležitosti oslav vítězství Sovětského svazu ve druhé světové válce. Vyplývá to ze sdělení ruského ministerstva obrany, které v případě narušení oslav pohrozilo masivním vzdušným útokem na Kyjev. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj následně na síti X vyhlásil klid zbraní od půlnoci na středu 6. května.

child performs an exercise with dumbbells with a trainer

Šikana či obtěžování na tréninku? Říkat „vyřeš si to sám“ není cesta

Safeguarding. Pokud vám tenhle pojem nic neříká, měli byste zbystřit. Pomáhá totiž vytvářet ve sportu bezpečné prostředí pro děti a mládež. Aby se mladé pokolení nemuselo na trénincích či soutěžích strachovat, ale mohlo se radovat a naplno využít svůj talent. Je o něm další díl projektu Generace bez pohybu, který připravuje redakce Aktuálně.cz.

