Kovařík končí v čele kritizované komise rozhodčích. Sudí povede Španěl

Novým předsedou komise rozhodčích Fotbalové asociace ČR (FAČR) se od nové sezony stane Španěl Carlos Clos Gómez.
Třiapadesátiletý bývalý mezinárodní sudí nahradí Libora Kovaříka, který po třech letech ve funkci končí.
Close na dnešním zasedání drtivou většinou schválil výkonný výbor FAČR a dohodl se s ním na roční smlouvě s dvouletou opcí. Asociace to uvedla na tiskové konferenci.
Kovařík šéfoval komisi rozhodčích po rezignaci Radka Příhody od léta 2023. Po této sezoně mu vyprší smlouva a vedení asociace se rozhodlo, že ji s bývalým prvoligovým sudím neprodlouží.
Pod jeho vedením byla komise často kritizována především kvůli nekonzistenci posuzování situací a časté obhajování i zcela zjevně chybných verdiktů rozhodčích.
"Probíhala jednání s oběma kandidáty, s panem Gómezem a panem Kovaříkem. Chceme navázat na to dobré, zároveň jsme cítili, že je čas na změnu," řekl předseda asociace David Trunda.
Clos už od konce loňského roku vypomáhal FAČR jako poradce delegovaný ze strany UEFA. Bývalý sudí, který řídil elitní zápasy španělské ligy i utkání mezinárodních soutěží, se specializuje na systém VAR (videorozhodčího).
Clos je třetím cizincem v čele českých rozhodčích. V letech 2016 až 2018 vedl komisi Polák Michal Listkiewicz, před nástupcem Příhody v létě 2021 byl na půl roku šéfem Portugalec Vítor Manuel Melo Pereira.
Vedle Close bude v nově složené komisi působit coby místopředseda Tomáš Bárta, zástupce a výkonný ředitel Ligové fotbalové asociace, která v Česku řídí profesionální soutěže. Jména dalších tří členů oznámí FAČR až v červnu.
Příměří mezi USA a Íránem přetrvává a americká ochrana obchodních lodí v Hormuzském průlivu je samostatná a dočasná operace, uvedl dnes americký ministr obrany Pete Hegseth. Podle agentury Reuters očekává, že v budoucnu za ochranu klíčové vodní cesty převezme zodpovědnost zbytek světa. Podle šéfa sboru náčelníků štábů Dana Cainea íránské útoky na lodě zatím nenutí USA obnovit vojenské operace.
Novým trenérem českých biatlonistů je Michal Šlesingr, který doplní Ondřeje Moravce. Ve funkci nahradil Michaela Málka, jenž se přesunul do B-týmu.
Světová jednička Aryna Sabalenková vyzvala tenisty k bojkotu, pokud nedostanou větší podíl ze zisku grandslamů. Osmadvacetiletá Běloruska to řekla na tiskové konferenci před turnajem v Římě.
Rusko oznámilo na 8. a 9. května příměří v bojích proti Ukrajině, učinilo tak u příležitosti oslav vítězství Sovětského svazu ve druhé světové válce. Vyplývá to ze sdělení ruského ministerstva obrany, které v případě narušení oslav pohrozilo masivním vzdušným útokem na Kyjev. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj následně na síti X vyhlásil klid zbraní od půlnoci na středu 6. května.
Safeguarding. Pokud vám tenhle pojem nic neříká, měli byste zbystřit. Pomáhá totiž vytvářet ve sportu bezpečné prostředí pro děti a mládež. Aby se mladé pokolení nemuselo na trénincích či soutěžích strachovat, ale mohlo se radovat a naplno využít svůj talent. Je o něm další díl projektu Generace bez pohybu, který připravuje redakce Aktuálně.cz.