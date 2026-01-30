Koeficient: Češi drží přímý postup do Ligy mistrů, jenže Řecko začíná zlobit

České fotbalové kluby se po skončení ligové fáze evropských pohárů v žebříčku národních koeficientů UEFA drží na desátém místě, jejich náskok před jedenáctým Řeckem se ale opět snížil, a to na necelý bod.
Nejbližší pronásledovatel zároveň bude mít ve vyřazovací fázi o jednoho zástupce navíc. Před dvanáctým Polskem mají tuzemské týmy k dobru přes dva a půl bodu, ztrátu na deváté Turecko stáhly na necelé dva body. Desátá pozice jako poslední znamená, že se šampion kvalifikuje přímo do hlavní fáze Ligy mistrů.
Aktuálně se hraje o nasazení do přespříští sezony 2027/28. Pro ročník 2026/27 obsadilo Česko vloni na jaře deváté místo. Oproti desáté pozici díky tomu získal výhodnější postavení druhý celek nejvyšší soutěže, který začne až ve 3. předkole Ligy mistrů a bude mít dopředu jistou minimálně hlavní fázi Evropské ligy. Základní část pohárů tak čeká nejméně na trojici tuzemských klubů.
Tuto sezonu Česko po odečtu zahájilo na desátém místě žebříčku. Dlouho se k němu přibližovali hlavně Poláci, v závěru ligové fáze se ale nejvíce dotáhli Řekové. Nejbližšímu soupeři navíc zůstaly ve hře čtyři z pěti klubů, zatímco Česku jen tři. Olympiakos Pireus se ve vyřazovací části představí v nejsilnější Lize mistrů, Panathinaikos Atény a PAOK Soluň v Evropské lize a AEK Atény v Konferenční lize.
Česko bude mít Plzeň v Evropské lize a dvojici Olomouc, Sparta Praha v Konferenční lize. K udržení elitní desítky by potřebovalo rychlé vypadnutí co největšího počtu řeckých klubů, či úspěšné vystoupení zbylé trojice ve vyřazovací části. Česko poslední dobou doplácí především na špatné výsledky pražské Slavie. Úřadující tuzemský šampion v Lize mistrů nepřipsal ani jedno vítězství a v pohárech čeká na výhru dlouhých 15 zápasů.
Poláci po čtvrtečním závěru ligové fáze Evropské ligy ztrácejí z 12. pozice na Česko už 2,600 bodu a není pravděpodobné, že by manko dohnali. Drobnou výhodu mají nicméně v tom, že všechny tři zbylé týmy čeká vyřazovací část v nejslabší Konferenční lize. Navíc oproti Česku dělí zisk jen čtyřmi zástupci v této pohárové sezoně.
Devátému Turecku zbývají ve hře rovněž tři kluby. Galatasaray se představí v Lize mistrů a proti Juventusu Turín bude outsiderem. Další z istanbulských týmů Fenerbahce zasáhne do vyřazovacích bojů v Evropské lize a Samsunspor pak v Konferenční lize.
Po předloňské reformě pohárů tvoří všech 36 účastníků jednotlivých soutěží jednu společnou tabulku, prvních 24 týmů postupuje do vyřazovací části, nejlepší osmička rovnou do osmifinále. V hlavní fázi se za výhru udělují dva a za remízu jeden bod, zisk se pak dělí počtem zástupců v dané sezoně. Další bonusy se připisují za konečné postavení v tabulce a za účast v osmifinále a dál.
První patnáctka žebříčku koeficientů UEFA:
Pořadí
Země
Bodový zisk
Bodový zisk v této sezoně
Počet týmů/počet týmů ve hře
1.
Anglie
111,797
20,958
9/9
2.
Itálie
96,446
15,500
7/6
3.
Španělsko
90,484
15,531
8/6
4.
Německo
87,331
16,214
7/6
5.
Francie
78,927
13,750
7/5
6.
Portugalsko
69,266
16,600
5/4
7.
Nizozemsko
66,595
8,645
6/1
8.
Belgie
60,850
10,000
5/2
9.
Turecko
49,075
8,275
5/3
10.
Česko
47,225
9,725
5/3
11.
Řecko
46,312
12,100
5/4
12.
Polsko
44,625
13,625
4/3
13.
Dánsko
41,606
11,750
4/1
14.
Norsko
39,737
6,550
5/2
15.
Kypr
35,443
11,906
4/2
