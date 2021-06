UEFA zakázala duhové nasvícení mnichovské arény. Díky bohu, reagovali Maďaři

Stadion v Mnichově při středečním utkání fotbalového mistrovství Evropy mezi Německem a Maďarskem duhovými barvami osvětlen nebude. UEFA to zamítla s tím, že jde o politické gesto.

"UEFA je politicky i nábožensky neutrální organizace. A proto, že v tomto případě šlo o krok namířený proti maďarské vládě, jsme návrh zakázali," uvedla UEFA v prohlášení. Mnichovu k osvícení arény nabídla jiné termíny mimo zápasy Eura.

S nápadem na duhové osvětlení mnichovského stadionu přišel starosta bavorského města Dieter Reiter. Chtěl tak učinit na protest proti novému zákonu v Maďarsku, který mimo jiné zakazuje osvětu ve školách týkající se sexuálních menšin.

Postoj UEFA, která v pondělí německému kapitánovi Manuelu Neuerovi duhovou pásku nezakázala, odsoudil francouzský ministr pro evropské záležitosti Clément Beaune. "Je to politováníhodné. Myslím, že by to byl silný vzkaz," řekl agentuře AFP.

Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó naopak rozhodnutí ocenil. "Díky bohu, že ve vedení UEFA stále vládne zdravý rozum. Udělali správně, když neskočili na tuhle politickou provokaci proti Maďarsku," citovala ho agentura Reuters.