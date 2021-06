Slovenský trenér se po debaklu se Španěly omluvil fanouškům

Trenér vyřazených slovenských fotbalistů Štefan Tarkovič se omluvil fanouškům za debakl 0:5 se Španělskem na mistrovství Evropy. Podle kouče udělali domácí favorité z posledního zápasu skupiny E v Seville po třetím gólu exhibici.

Slovákům po vítězství 2:1 nad Polskem a prohře 0:1 se Švédskem stačil k postupu bod, ke kterému však měli hodně daleko. "Dnes jsme fanouškům radost neudělali a chci se jim jménem reprezentace omluvit," citovala Tarkoviče slovenská média.

Hostující brankář Martin Dúbravka sice nejprve zneškodnil penaltu Álvaru Moratovi, ale ve 30. minutě si dal nevídaný vlastní gól. Ještě před pauzou zvýšil Aymeric Laporte a ve druhém poločase dokonali slovenský debakl Pablo Sarabia, střídající Ferrán Torres a druhou vlastní brankou Juraj Kucka.

"Takové utkání se dá uhrát, jen když máte dobrou organizaci hry a dobré fyzické nastavení. Tohle nám chybělo. První poločas poznamenala penalta, kterou ještě Martin Dúbravka zneškodnil. Potom jsme dělali mnoho individuálních chyb a kvalitní mužstvo toho dokáže využít. Po třetím gólu se zápas stal pro Španělsko exhibicí," prohlásil Tarkovič.

Před úvodní brankou Sarabia napálil břevno, míč se odrazil ke zřejmě oslněnému Dúbravkovi a ten si ho ve výskoku hodil do své branky. "Byla to moje chyba, která mě bude mrzet hodně dlouho. Kvůli jedné sekundě jsme to měli až do konce zápasu těžké. Po tomhle momentu Španělsko docela v klidu kontrolovalo hru," konstatoval gólman Dúbravka, který chytal i za Liberec a pražskou Spartu.

"Španělé ukázali krásu kombinačního fotbalu. Dali jsme jim moc prostoru. Hodně jsme bránili a už neměli sílu útočit. Věděli jsme, že to nemůžeme otevřít, snažili jsme se to zavřít na půlce. Za stavu 0:2 jsme to otevřeli a potom dostali další góly," doplnil kapitán Marek Hamšík.

Slováci sice se třemi body skončili třetí ve skupině za Španělskem a Švédskem, ale kvůli horšímu skóre 2:7 se nevešli mezi nejlepší čtyři postupující týmy. Při třetí účasti na velkém turnaji poprvé nepostoupili do play off.

"Víc než vyřazení lituju dnešní vysoké prohry. Takhle jsme se nechtěli rozloučit s Eurem. Potřebujeme na utkání se Španělskem zapomenout a jít dál," upozornil záložník Ondrej Duda. "Dva a půl zápasu tady od nás byly dobré a máme na čem stavět," dodal Hamšík.